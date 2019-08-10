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掃到颱風尾 台東颳焚風釋迦授粉做白工

最新更新：2019/08/10 11:11
受颱風利奇馬外圍環流影響，台東9日晚間颳起2個多小時焚風，溫度最高達攝氏34.9度，直到10日上午都還有36度上下。中央社記者盧太城台東攝　108年8月10日
受颱風利奇馬外圍環流影響，台東9日晚間颳起2個多小時焚風，溫度最高達攝氏34.9度，直到10日上午都還有36度上下。中央社記者盧太城台東攝　108年8月10日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）受颱風利奇馬外圍環流影響，台東昨晚颳起2個多小時焚風，溫度最高達攝氏34.9度，今天上午蘭嶼、綠島發出強風特報。這幾天正值釋迦授粉期，許多釋迦農做白工。

中央氣象局台東氣象站值班人員表示，受颱風外圍流影響，台東地區從昨晚到今天上午風勢強勁，蘭嶼、綠島出現8級陣風，上午持續發出強風特報。

昨晚7時35分台東開始出現焚風現象，室外溫度從攝氏30.4度一路升高，到9時41分飆高至34.9度，持續至晚上10時5分，焚風現象慢慢解除，但溫度仍然很高，直到今天上午都還有36度上下。

住在南迴地區的古莎冷說，南迴從昨晚到今天早上風大雨大，台坂昨傍晚開始停電晚間，台電人員有上山搶修，但好像沒過多久電線又被樹吹斷，停電持續到上午8時，「這是掃到颱風尾嗎？」

台東氣象站值班人員表示，像利奇馬颱風這種東南往西北跑的路線，台東要注意兩個現象，首先是焚風，再者就是颱風外圍環流的「颱風尾」。

台東區農業改良場斑鳩分場長盧柏松表示，受焚風影響最嚴重的是釋迦，接近成熟的果實會落果，剛授粉的會無效，因此這兩天晚上幫釋迦授粉的釋迦農都做白工了，也建議這兩天先不要授粉。(編輯:孫承武) 1080810

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