山區豪雨成災 高市議員批韓國瑜忙選舉

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄市山區豪雨落石不斷，市府緊急宣布那瑪夏今天停班停課，民進黨籍市議員林智鴻批評在南投參香忙總統選舉的市長韓國瑜不顧市民安全，市府回應指議員政治性批評與事實不符。

市府新聞局回應，緊急應變中心區級1級開設，由區長擔任指揮官，府級3級開設由水利局長擔任指揮官，完全不可能有林智鴻批評「指揮官不在」指揮混亂的問題。況且災情應變指揮系統分層負責，正常運作；副市長李四川坐鎮指揮調度，韓國瑜隨時掌握資訊，議員政治性批評與事實不符。

高雄市桃源及那瑪夏豪大雨，累計至上午11時，雨量都破300毫米，桃源區逼近400毫米，山區道路有多處落石。

市府新聞局發布新聞指出，那瑪夏上午開設區級一級應變中心，由區長指揮進駐，並宣佈停止上班上課，目前預防性撤離1256人。

土石流警戒方面，紅色警戒包括桃源里、勤和里；那瑪夏區有瑪雅里、南沙魯里、達卡努瓦里；共計19條。

土石流黃色警戒，桃源區建山里、梅山里、復興里、拉芙蘭里、高中里共計11條。

市府指出，目前災害應變中心通報災情有11件，4件是廣告招牌及建物毀損災情待處理，另有桃源區台20線90.5公里土石崩落道路，正在搶修中。

山區道路落石、住民撤離，韓國瑜則在南投參香還有座談，競選行程滿檔。

林智鴻透過媒體群組對於山區豪雨災情，韓國瑜卻忙著選總統造勢，他批評韓是「吃了秤陀鐵了心，拋下高雄市民安全於不顧」；指揮官不在，指揮系統混亂，呼籲韓國瑜選擇是要專心去選總統還是要專心當市長，勿累了自己還苦了市民。（編輯：翁翠萍）1080811