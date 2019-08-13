中南部大雷雨致災 台南停班課高雄女騎士落水亡

（中央社台北13日電）0813強降雨造成中南部災情，台南6小時內降雨近250毫米，今晨宣布停班停課；高雄發生女騎士疑涉水滑倒落水死亡不幸；屏東2萬多停電戶至中午陸續復電；雲林有道路淹水及膝，緊急封路。

台南自昨晚大雷雨，直到午前雨勢不停，淹水嚴重，甚至地下道水淹達180公分，多處道路及橋梁封閉。台南市長黃偉哲清晨宣布停班停課，並表示停班停課符合民意要求，沒有政治考量。

總統蔡英文得知台南豪雨，上午在黃偉哲視察仁德區時，致電關心災情；行政院副院長陳其邁上午11時抵達台南，在黃偉哲陪同下，視察中華醫事科大及三爺宮溪等淹水地區。

中央氣象局停班停課標準是24小時內雨量達350毫米。但從昨夜到今晨，台南在6小時內降雨近250毫米，受災地點集中在市區，包括永康、仁德、歸仁等區及仁德交流道。仁德區的三爺宮溪水暴漲；東區的小東地下道雙向封閉、林森路一段大同地下道等道路進行管制封閉、雙向封閉。

高雄市長韓國瑜上午視察二仁溪沿岸的田寮崇德橋、阿蓮中路橋及石安橋。田寮崇德橋上午7時多，因水位超過警界高度，已實施封橋管制，附近民宅居民緊急撤離。韓國瑜指示，因二仁溪上游漂流物較多，且河川含沙量高，易造成淤積，責成水利局儘速提出清淤計畫，評估有效降低水患方案，協調水利署第六河川局加強清除漂流物。

高雄積水也造成一起不幸意外。家住岡山區的36歲林姓女子，今晨前往路竹區上班途中，疑涉水滑倒跌落潭底里崑山西巷一處排水護岸工程工地失蹤，警消擴大搜尋中午近1時在工地下游的潭底抽水站尋獲遺體。

高雄市田寮區13日大雨造成西德里民宅積水約100公分深，除了是建築地勢低窪，有居民說二仁溪都未清疏才是導致西德里淹水的主因。（西德里長黃萬春提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月13日

高雄市13日清晨大雨導致二仁溪溪水暴漲，位於下游的阿蓮區中路橋旁農田都泡在水中。第六河川局長邱忠川受訪時表示，石安橋及中路橋都太低，兩座橋宛如是二仁溪攔沙壩，亟需改建。中央社記者董俊志攝 108年8月13日

高雄市13日清晨一場大雷雨造成不少地積水，民眾通報有看到一名女騎士摔落至水深及膝的潭底里崑山西巷，轄區岡山警分局表示持續搜救中，並根據機車車牌資料追查。（高市議員高閔琳提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月13日

屏東縣昨天深夜大雷雨，造成枋山、林邊、小琉球、佳冬、枋寮、屏東市、新園、萬丹 、九如、里港等10個鄉鎮市2萬882戶停電。經台電漏夜搶修後上午8時多剩1000多戶未復電，至中午已全部復電。

屏東縣雨量最高鄉鎮下在春日鄉，氣象局資料，春日鄉至上午9時30分所下雨量累積220毫米，高居全國第5，因山區聯絡道路土石滑落，部分地區道路不通，鄉公所在上午9時30分宣布停班停課。春日鄉土石滑落也造成土石流沖進歸崇村一戶人家，所幸沒有傷亡。

另外，瞬間強降雨造成屏東沿海的枋寮鄉台1線多處路段積水影響交通，有些地方水深近30公分。台1線枋寮山隆加油站對面道路嚴重破損，車輛無法通行；東港鎮、里港鄉及屏東市也有淹水，所幸淹水區至上午已消退。

雲林縣今晨強降雨，二崙、口湖、褒忠、莿桐等地多處積水達10至20公分。其中，莿桐鄉埔子村榮村社區與雲54線鄉道交界處、麻園村埤寮社區的農田及道路淹水及膝，緊急封路，縣長張麗善勘災指示疏浚。由於降雨影響漸緩，雲林縣災害應變中心也通報下午5時調整為「0813豪雨災害應變中心」三級開設。(編輯:孫承武)1080813