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岡山女騎士上班途中疑跌落水沖走 警消尋獲遺體[影]

最新更新：2019/08/13 14:06
高雄市13日清晨一場大雷雨造成不少地積水，36歲林姓女子騎機車上班途中，疑涉水跌落一處排水護岸工程工地，警消中午尋獲遺體。（高市議員高閔琳提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月13日
高雄市13日清晨一場大雷雨造成不少地積水，36歲林姓女子騎機車上班途中，疑涉水跌落一處排水護岸工程工地，警消中午尋獲遺體。（高市議員高閔琳提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月13日

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄13日電）36歲林姓女子今晨上班途中，疑涉水跌落一處排水護岸工程工地，警消中午在工地下游的潭底抽水站尋獲遺體，送醫報請檢方相驗。民進黨市議員高閔琳表示將協助家屬究責。

高閔琳說，初步了解水深及膝，積水現場未拉起封鎖線，懷疑女騎士可能騎空了，才造成意外。對於道路周邊工程是否有委管包商不周延的問題，這部分會先協助家屬處罹難者的後事，後續並究責求償。

高雄市清晨大雷雨造成不少地區積淹水，由於家住岡山林女未到公司，上午8時多家屬接獲電話通報警消。並在水深及膝的潭底里崑山西巷工地找到機車，高閔琳上午和高雄市消防局與轄區岡山警分局都派員前往現場協助搜救。

出事路段正執行岡山區潭底區域淹水改善計畫工程，警消在現場成立搜救指揮中心，陸續找到林女的鞋子和安全帽，並往下游搜尋，中午12時50分在潭底抽水站找到林女遺體，距離機車約700公尺遠。林女已無生命跡象，由救護車送岡山空軍醫院，並報請檢察官、法醫相驗。

今晨暴雨狂炸北高雄，依中央氣象站雨量統計資料顯示，岡山區清晨5時至6時，瞬間時降雨累積突破80毫米，路面有積淹水情形。（編輯：孫承武）1080813

影片來源：中央社
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