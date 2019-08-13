高雄清晨強降雨 湖內淹水彌陀停電

高雄市13日清晨下起大雷雨，造成岡山、湖內區一帶淹水，警方封鎖了部分積水路段，足足有約百公尺長，以防不知情的車輛闖入影響行車安全。（湖內分局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市今天清晨下起大雷雨，造成岡山、湖內區一帶淹水，茄萣濱海路三段積水有半個輪胎深，警方緊急封鎖道路，彌陀及永安區停電3733戶。

清晨5時許，旗山、田寮地區強降雨，田寮區3個小時的累積雨量近155毫米，上午近6時許，岡山地區的雨勢變大，時雨量一度達到73毫米，湖內區的時雨量也近50毫米。

高雄市13日清晨下起大雷雨，岡山平和路老街積水，水深20公分，店家都擔心大雨不停影響生意。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月13日

岡山的大雨造成平和路老街積水，水深20公分，賣早餐的店家都擔心大雨不停影響生意，易淹水的潭底里在高架橋下附近有約30公分的積水，水深有半個輪胎深，嘉興里永新木業前也因為地勢低窪積水逾30公分。

湖內區淹水集中在濱海三路南下車道（台17線），淹水範圍到二仁溪橋附近，警方擔心積水範圍太大，封鎖了部分積水路段，足足有約百公尺長，以防不知情的車輛闖入影響行車安全。

清晨的大雷雨造永安區、彌陀區等2區共3條饋線異常而停電，台電高雄區處副處長吳志城今天告訴中央社記者，有3733戶停電，台電已派員搶修復電中。

清晨的大雷雨造成多處地區淹水、停電，市府於7點半通報，市長韓國瑜將在8時在災害應變中心召開工作會議。（編輯：陳清芳）1080813