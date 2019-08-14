鳳山圳滯洪池黑水及死魚 施工引流污水肇禍

（中央社記者陳朝福高雄14日電）高雄市鳳山圳滯洪池日前發生水色變黑且大量死魚，環保局今天初步研判是施工引流污水造成，並完成清除魚屍；至於是否有工廠業者偷排廢污水，持續派人至上游全面清查。

環保局8日獲報於鳳山圳滯洪池水色變黑，而且又有大量死魚，隨即派員前往現場進行水質採樣，水利局也陸續清除魚屍近百噸。

環保局表示，採樣檢測水質發現溶氧偏低，只有0.96mg/L，當場還發現有大量魚群浮頭呼吸，推測魚群為缺氧導致死亡。

環保局追查巡視河道發現鳳山圳有水利局等進行施工，施工過程將來自上游污水以擋土牆導引至鳳山圳滯洪池內，導致污染物於滯洪池內累積，經細菌分解後消耗水中溶氧，同時導致水色變黑，魚體則因缺氧死亡。

鳳山圳主要匯集上游民生污水及事業廢水，環保局長期針對鳳山圳進行水質監控，重金屬皆為未檢出或低於環保署公告背景濃度，多為來自民生污水排放的有機污染為主。至於是否有工廠業者偷排廢污水，持續全面清查。

水利局撈除魚屍近百噸，並將滯洪池內的污水截流至污水廠處理，避免再造成溶氧偏低及影響生態。（編輯：黃世雅）1080814