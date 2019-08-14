更多編輯台推薦新聞：
登革熱病媒蚊南北有別 防治策略有門道
生活

登革熱病媒蚊南北有別 防治策略有門道

香港機場連兩天癱瘓 快速了解國際關注與反送中現況
兩岸

香港機場連兩天癱瘓 快速了解國際關注與反送中現況

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消
兩岸

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴
社會

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
媒體報導中國軍艦擦撞台船疑掉武器系統 海巡：沒這事
首頁 / 地方

鳳山圳滯洪池黑水及死魚 施工引流污水肇禍

最新更新：2019/08/14 17:58

（中央社記者陳朝福高雄14日電）高雄市鳳山圳滯洪池日前發生水色變黑且大量死魚，環保局今天初步研判是施工引流污水造成，並完成清除魚屍；至於是否有工廠業者偷排廢污水，持續派人至上游全面清查。

環保局8日獲報於鳳山圳滯洪池水色變黑，而且又有大量死魚，隨即派員前往現場進行水質採樣，水利局也陸續清除魚屍近百噸。

環保局表示，採樣檢測水質發現溶氧偏低，只有0.96mg/L，當場還發現有大量魚群浮頭呼吸，推測魚群為缺氧導致死亡。

環保局追查巡視河道發現鳳山圳有水利局等進行施工，施工過程將來自上游污水以擋土牆導引至鳳山圳滯洪池內，導致污染物於滯洪池內累積，經細菌分解後消耗水中溶氧，同時導致水色變黑，魚體則因缺氧死亡。

鳳山圳主要匯集上游民生污水及事業廢水，環保局長期針對鳳山圳進行水質監控，重金屬皆為未檢出或低於環保署公告背景濃度，多為來自民生污水排放的有機污染為主。至於是否有工廠業者偷排廢污水，持續全面清查。

水利局撈除魚屍近百噸，並將滯洪池內的污水截流至污水廠處理，避免再造成溶氧偏低及影響生態。（編輯：黃世雅）1080814

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報