上路一年 花蓮準公幼增至13所

花蓮縣107學年度有8所幼兒園簽約成為準公共幼兒園，今年更新增5所準公共幼兒園，累積達13所準公幼，15日由縣長徐榛蔚（前左）代表與幼兒園業者簽約。中央社記者張祈花蓮攝 108年8月15日

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）準公共化托育政策去年實施，花蓮縣內43所私幼共有41所符合準公幼要件，花蓮縣政府今天與13所私幼簽訂準公共化契約。

13所準公幼今與縣府進行簽約儀式，縣長徐榛蔚指出，就讀準公幼，家長每月繳費不超過新台幣4500元，第3名以上子女繳費再減1000元，低收、中低收入家庭子女「免費」，學費差額由政府撥付園方。

縣府教育處指出，準公共化幼兒園去年上路，就有8所私幼簽約成準公幼，108學年度再增加5所，平均分布新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、玉里鎮及富里鄉，總核定招收936人，目前招生率達9成。

東華大學附設花蓮縣私立實驗幼兒園今年加入準公幼，東華大學花師教育學院長范熾文說，實驗幼兒園主要服務教職員工子女，今年加入準公共化行列，盼提供更優質、優惠的教保服務。（編輯：林沂鋒）1080815