廈門業者看好金門市場 推介郵輪行程

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門民眾搭郵輪可以不用取道台灣，廈門業者今天前往金門推介郵輪旅程，1名鄭姓民眾當場下訂20多人的行程。金門旅行公會表示，該郵輪可提供新旅遊模式，民眾可多看多比較。

中國大陸廈門業者下午在金門浯江飯店舉行推介會，打出只要支付訂金，就可獲贈泰國乳膠枕禮及一次砸金蛋的機會，每顆金蛋都有人民幣50到100元（約新台幣230到460元）不等的現金，吸引本地不少民眾攜家帶眷參加。

廈門旅遊業者薛靖表示，金門民眾目前參加郵輪旅程必需先搭機到台灣，有時還得住宿一晚；行程從金門到基隆，再搭上郵輪展開海上遊程，所耗費的時間及金錢都不可小覷。

薛靖說，如果改從廈門搭乘郵輪，金門民眾只需花費30分鐘經小三通船班到廈門，時間及金錢都可節省不少，這對金門民眾來說，是一個新的旅遊選擇。

鄭姓民眾當場下訂20多人的行程，並立即體驗砸金蛋拿人民幣現金樂趣。鄭姓民眾表示，她與20多名阿公阿嬤級的好友，十分嚮往郵輪旅程，廈門業者推出的這項選擇很吸引人，經過比價後，決定搶頭香報名。

金門縣旅行商業同業公會秘書長董國財指出，業者看好金門鄉親消費能力，相信該郵輪可提供新的旅遊選擇，但建議鄉親可以多看看多比較。

薛靖表示，旅程採麗星郵輪雙子星號長約230公尺、寬約29公尺，排水量達5萬餘公噸，甲板樓層13層，提供船艙765間，載客量1800人。4天3夜的行程分別前往日本八重山、宮古島，固定發班，歡迎金門民眾前來體驗。（編輯：戴光育）1080816