豪雨颱風因素蔬菜價漲 北市：啟動穩定機制

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市市場處今天表示，受中南部連日豪雨影響，讓小葉菜類受水傷，且颱風可能襲台等因素，導致近日蔬菜價格上揚，已通知台北農產公司從明天起，在全聯推出6種平價蔬菜。

市場處指出，中南部近日出現豪雨，影響雲林西螺、嘉義的小葉菜類產區，像小白菜、青江菜、油菜和空心菜受水傷，受損約2成至3成，另學校即將在月底開學，團膳業者近期也開始採買，南部至今仍有豪雨，且颱風預期襲台等因素，導致近日菜價上揚。

市場處統計，今天蔬菜到貨量1230公噸，較昨天少120公噸，平均每公斤新台幣40.1元，較昨天漲2.3元。

市場處表示，大部分蔬菜價格略漲，已通知台北農產公司視果菜批發市場交易狀況，釋出購貯國產胡蘿蔔及馬鈴薯180公噸，並配合行政院農委會滾動式倉儲作業，釋出甘藍菜40公噸和包心白菜10公噸，適時調配供應市場需求。

市場處也要北農從明天起至26日透過大台北地區全聯超市提供6種平價蔬菜，包含進口青花、甘藍、玉米筍、日本山藥、牛心番茄、裸葉菜類（空心菜、小白菜或莧菜），預計供應32.3公噸。（編輯：李錫璋）1080822