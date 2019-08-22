更多編輯台推薦新聞：
特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林
國際

特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留
早報

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構
文化

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

豪雨颱風因素蔬菜價漲 北市：啟動穩定機制

最新更新：2019/08/22 16:50

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市市場處今天表示，受中南部連日豪雨影響，讓小葉菜類受水傷，且颱風可能襲台等因素，導致近日蔬菜價格上揚，已通知台北農產公司從明天起，在全聯推出6種平價蔬菜。

市場處指出，中南部近日出現豪雨，影響雲林西螺、嘉義的小葉菜類產區，像小白菜、青江菜、油菜和空心菜受水傷，受損約2成至3成，另學校即將在月底開學，團膳業者近期也開始採買，南部至今仍有豪雨，且颱風預期襲台等因素，導致近日菜價上揚。

市場處統計，今天蔬菜到貨量1230公噸，較昨天少120公噸，平均每公斤新台幣40.1元，較昨天漲2.3元。

市場處表示，大部分蔬菜價格略漲，已通知台北農產公司視果菜批發市場交易狀況，釋出購貯國產胡蘿蔔及馬鈴薯180公噸，並配合行政院農委會滾動式倉儲作業，釋出甘藍菜40公噸和包心白菜10公噸，適時調配供應市場需求。

市場處也要北農從明天起至26日透過大台北地區全聯超市提供6種平價蔬菜，包含進口青花、甘藍、玉米筍、日本山藥、牛心番茄、裸葉菜類（空心菜、小白菜或莧菜），預計供應32.3公噸。（編輯：李錫璋）1080822

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報