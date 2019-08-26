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陸客不來寶得利擬賣地 原住戶無奈

最新更新：2019/08/26 14:51
受到陸客不來衝擊，經營陸客旅遊一條龍服務的寶得利集團日前公告出售基隆市長潭段等4筆土地（圖），寶得利多年前曾與住戶打官司，要求拆屋還地，一名已搬遷的住戶表示，現在就算住戶想買回來也買不起了。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年8月26日
受到陸客不來衝擊，經營陸客旅遊一條龍服務的寶得利集團日前公告出售基隆市長潭段等4筆土地（圖），寶得利多年前曾與住戶打官司，要求拆屋還地，一名已搬遷的住戶表示，現在就算住戶想買回來也買不起了。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年8月26日

（中央社記者王朝鈺基隆26日電）寶得利集團日前公告出售基隆市長潭段等4筆土地，寶得利多年前曾與住戶打官司，要求拆屋還地，一名住戶今天說，現在不蓋度假村要轉賣，就算住戶想買回來也買不起了。

受到陸客不來衝擊，經營陸客旅遊一條龍服務的寶得利23日公告，董事會已通過委託仲介公司出售基隆中正區長潭段等4筆土地，以活化公司資產，充實營運資金，從上半年財報來看，土地資產價值約新台幣4.57億元。

寶得利主要經營陸團客來台觀光購物店，受到大陸來台觀光人數下滑影響，寶得利已連虧損3年，面對國內觀光旅遊市場低迷，寶得利先前表示，已改變策略轉戰海外，盼將台灣過去成功經驗複製到馬來西亞市場。

一名已搬遷的住戶今天表示，這些土地上原本有40多戶住家，自己也住了60幾年，現已全數搬遷，當初住戶提出希望寶得利能在土地上蓋些房屋提供居民換屋，若拆遷補償費用不夠，居民也願意花錢購買，但遭對方拒絕。

她說，部分住戶和寶得利打拆屋還地官司，她最後獲得新台幣100多萬補償，但現在一間房子少說也要新台幣500萬、600萬，「我們甘苦人哪買得起」。

這名女住戶表示，聽說寶得利原本計畫要蓋度假村和飯店，現在不蓋了要轉賣，就算住戶想買回來也買不起，「沒辦法了，搬走就搬走了，地也不是我們的」，寶得利這樣做等於是滅村。（編輯：張銘坤）1080826

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