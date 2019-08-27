高市吉祥物萌力大爆發 開瓶逗樂拚拉票

「高雄吉祥物出任務」票選活動已經展開，高雄市政府各局處27日歡迎民眾踴躍參與投票，看看是農業局「高通通」（後中）、觀光局「高雄熊」（右2）還是新聞局「來福」（左）最萌，也盼透過活動行銷高雄。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月27日

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄吉祥物票選活動如火如荼進行中，吉祥物的「家長們」，包括新聞局長王淺秋、海洋局長趙紹廉等，今天特別為自家吉祥物站台拉票，另有「開瓶挑戰」影片，萌度逗樂了不少粉絲。

「高雄吉祥物出任務！」票選活動由農業局吉祥物「高通通」、觀光局吉祥物「高雄熊」、新聞局吉祥物「來福」與海洋局吉祥物「高雄五寶」領軍，推薦高雄特色景點，包括駁二、愛河、柴山、旗津等。

吉祥物「來福」特別和王淺秋進行愛的三連拍，可愛萌度破表，也逗樂了一票鐵粉。

身負行銷高雄重任的吉祥物們在工作之餘也有也來挑戰「開瓶蓋」；「高雄熊」來個迴旋踢、高通通一副練家子的身手俐落靈活、高捷少女「小穹」也客串開瓶，優雅的身段令人傾心。「開瓶挑戰」影片（https://youtu.be/RDmEVtbUDNQ）。

「高雄吉祥物出任務！」票選活動即日起至9月6日止，參與投票者還有機會得到吉祥物準備的精美小禮物，相關訊息請上活動官網或新聞局「樂高雄」Facebook粉絲專頁查詢。（編輯：林沂鋒）1080827