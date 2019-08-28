更多編輯台推薦新聞：
既要經濟強大又要打贏中國貿易戰 川普難兩全
國際

既要經濟強大又要打贏中國貿易戰 川普難兩全

早安世界》郭台銘慎重思考參選 2020大選三腳督機率大增
早報

早安世界》郭台銘慎重思考參選 2020大選三腳督機率大增

台研究解藥物過敏之謎 開啟特異T細胞治療抗癌
生活

台研究解藥物過敏之謎 開啟特異T細胞治療抗癌

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT
兩岸

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
賈靜雯蔡淑臻金鐘爭后 吳慷仁溫昇豪搶帝
首頁 / 地方

柯文哲：黃瀞瑩是合格立委候選人

最新更新：2019/08/28 13:48
台北市長柯文哲（中）28日被問及台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩將走訪基層，是否代表要參選立委選舉，柯文哲說：「學姐絕對是個合格的候選人。」中央社記者張皓安攝　108年8月28日
台北市長柯文哲（中）28日被問及台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩將走訪基層，是否代表要參選立委選舉，柯文哲說：「學姐絕對是個合格的候選人。」中央社記者張皓安攝　108年8月28日

（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長柯文哲今天表示，幕僚「學姐」黃瀞瑩是合格的立委候選人，但從市府走出去跟民眾接觸還要特別訓練，「（參選意願）應該一半一半吧」；黃瀞瑩則說先做好發言職。

台北市長柯文哲今天出席「台北潮食尚」暨「台北美食月」啟動記者會，會前接受媒體聯訪，被問及台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩將走訪基層，是否代表要參選立委選舉，柯文哲說：「學姐絕對是個合格的候選人。」

柯文哲指出，黃瀞瑩深受年輕人喜愛，不過從市府走出去要跟民眾打招呼，「我們都說你們從微笑、握手都要從頭訓練」。而被問及黃瀞瑩參選立委意願，柯文哲說：「一半一半吧。」

黃瀞瑩則表示，過去都在市府內部，接觸的業務比較多是媒體與網路，未來希望有更多機會能走入民間，面對面與民眾溝通，讓大家更了解台灣民眾黨，也是學習的一部分。至於參選立委一事，則是先做好發言職為主。（編輯：黃世雅）1080828

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報