柯文哲：黃瀞瑩是合格立委候選人

台北市長柯文哲（中）28日被問及台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩將走訪基層，是否代表要參選立委選舉，柯文哲說：「學姐絕對是個合格的候選人。」中央社記者張皓安攝 108年8月28日

（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長柯文哲今天表示，幕僚「學姐」黃瀞瑩是合格的立委候選人，但從市府走出去跟民眾接觸還要特別訓練，「（參選意願）應該一半一半吧」；黃瀞瑩則說先做好發言職。

台北市長柯文哲今天出席「台北潮食尚」暨「台北美食月」啟動記者會，會前接受媒體聯訪，被問及台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩將走訪基層，是否代表要參選立委選舉，柯文哲說：「學姐絕對是個合格的候選人。」

柯文哲指出，黃瀞瑩深受年輕人喜愛，不過從市府走出去要跟民眾打招呼，「我們都說你們從微笑、握手都要從頭訓練」。而被問及黃瀞瑩參選立委意願，柯文哲說：「一半一半吧。」

黃瀞瑩則表示，過去都在市府內部，接觸的業務比較多是媒體與網路，未來希望有更多機會能走入民間，面對面與民眾溝通，讓大家更了解台灣民眾黨，也是學習的一部分。至於參選立委一事，則是先做好發言職為主。（編輯：黃世雅）1080828