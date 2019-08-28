桃園家長控師打學生 校方對不實言論表遺憾

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市一名家長在臉書社團指控老師毆打學生臉頰至瘀青，並痛訴校方未更換老師。校方今天出面聲明指出，經調查老師並未體罰，但家長仍提出國賠及律師函，後續就交由法律裁決。

桃園市一名家長昨天在臉書社團「我是南崁人」發文表示，家中國小一年級小朋友因中午吃飯吃太慢，遭老師情緒失控毆打臉頰，還威脅學生不可聲張，家長提告後學校同意換老師，但在家長撤告2個星期後，因為班上其他家長連署，校方又決定不更換，讓家長痛訴學校太過分。

校方隨後發布聲明表示，學校在家長投訴後即完成校安通報，並組成調查小組調查，並未發現老師體罰情事，這名教師服務多年從未接獲申訴，平日教學認真師生互動良好，校方已向桃園市政府教育局及法務局函報此案並完成調查。

校方指出，學校在6日及22日已經分別收到家長委託律師事務所的國家賠償請求書及律師函，相關案件已進入法律程序，對家長在社群媒體散布不實言論深感遺憾。

至於承諾撤換導師一事，學校表示，調查小組發現老師並無體罰情事，且班上多數家長連署支持並要求學校讓這名老師繼續帶班，為維護多數學生的最佳受教權，因此選擇讓老師繼續帶班，也同意並通知投訴家長，可依教育局相關定提出轉班申請。

教育局表示，事情發生於6月21日，學校在接獲陳情後依法進行校安通報並調查，教育局昨天也由督學帶隊到校查察，在訪談相關人員及學生後，初步調查老師並無體罰學生情事，至於撤換導師一案，需經過校內會議討論通過，並考量學生權益才可撤換。

教育局表示，後續將會請校方考量學生的學習權益及身心情況給予妥適輔導及安排。（編輯：李錫璋）1080828