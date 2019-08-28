反廢印花稅遭指今昔不同調 盧秀燕：難為無米炊

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市議員江肇國今天指出，市長盧秀燕擔任立委時要求中央廢止印花稅法，如今同意廢止又反對；盧秀燕無奈說，巧婦難為無米之炊，若中央挹注台中的金源足夠，廢止當然沒話說。

國民黨立法院黨團今天公布15位黨籍縣市長的共同聲明，反對廢除印花稅，直指這一切都是為了選舉考量，將全力反對。

民進黨籍市議員江肇國拿出民國99年立法院提案內容，他指出，盧秀燕擔任立委期間，和其他20名委員共同提案，要求中央廢止印花稅法，如今行政院同意廢止印花稅，她卻又跳出來反對，不知道是換了位置就換了腦袋，還是根本為了反對而反對。

江肇國指出，印花稅是既陳舊又古老的稅法，業界普遍認為不但不公平也不合時宜。停徵印花稅所產生的稅損缺口將由中央補足，各地方政府預算不會少，台中市根本沒有損失。他呼籲，與其有時間去簽署共同聲明，不如專心市政，多了解基層與地方的聲音。

盧秀燕無奈表示，身為台中市長，就是280萬市民的大家長，必須站在建設台中的立場來做事，但巧婦難為無米之炊，以台中托育政策補助為例，中央補助款短少近新台幣10億元，都必須由台中市想辦法自籌追加預算。

她指出，台中印花稅收平均每年11億元左右，是一筆可觀的收入，恰好填補中央托育補助不足的缺口。如果中央挹注台中的金源足夠，廢止當然沒話說，問題是中央補助款實在不足，以致於多數支出都由市庫支應。

盧秀燕說，台中財政困難，尤其舉債空間居六都之末，若是中央政府能以台中市繳納的稅收公平補助台中市，她也贊成廢除印花稅。（編輯：謝雅竹）1080828