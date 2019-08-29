港區設摩天輪 台灣港務公司：未反對

（中央社記者王淑芬高雄29日電）台灣港務公司今天聲明並未反對高市府推動興建愛情摩天輪，呼籲高市府勿多做聯想，也說明發函給市府是陳述港區碼頭與土地使用情形。

「愛情摩天輪」是韓國瑜的重要政見之一，如何兌現、興建備受關注。市府30日會舉辦「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」。

有媒體報導，台灣港務公司28日發文給市府經濟發展局表達高雄港舊港區無適合開發的土地等，外解讀是「中央卡韓」。

韓國瑜今天出席國際網紅宣傳記者會後受訪，未否認港務局發函給市府；盼中央和高雄配合，把愛情摩天輪做起來將會成為高雄市的亮點，中央地方通力配合，不要卡來卡去。

港務公司今天發布新聞稿說明，發文是就港區各碼頭與土地使用情形做事實陳述，避免導致招商後衍生爭議，絕無卡韓情事，籲市府勿多做聯想。

港務局指出，市府評估摩天輪是在港舊港區的1至21號碼頭，並聲明港務公司今年5月召開跨局處協調會議明確表示舊港區各碼頭是提供郵輪、觀光船等港埠船舶使用，碼頭後線有旅客服務中心及郵輪通關，其他後線倉庫將活化利用，無足夠空間可規劃摩天輪，建議於愛河流域周邊興建。

港務公司說，推動舊港區轉型開發並依高市府訂定的都市計畫規定研擬未來15年舊港區開發構想，將依計畫推動；高市府以舊港區土地為標的招商應先經航港局及港務公司同意，而且港口本應整體規劃，各項開發應符規劃內容。

考量舊港區港埠業務的維持及開發需求，港務公司說已在盤點區內約2公頃的土地，若有開發意願可提投資計畫與土地開發公司談合作，允盡力配合。

30日召開「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」，經發局副局長高鎮遠告訴中央社記者，初步了解業者提出多為3到5公頃的投資計畫，粗估投資金額約有新台幣數十億到百億元規模。（編輯：林沂鋒）1080829