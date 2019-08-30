中油大林廠燃燒塔排濃煙 高市開單告發

（中央社記者陳朝福高雄30日電）中油公司大林煉油廠觸媒裂解製程燃燒塔今天排放濃煙，高雄市政府環保局派人稽查採樣，燃燒塔排放大量濃煙粒狀污染物，時間約15分鐘，當場開單告發。

位於高雄臨海工業區的中油公司大林廠燃燒塔於下午近2時排放大量濃煙，環保局據報派人稽查採樣，廠方表示是觸媒裂解製程因去丁烷塔出口管線阻塞，導致廢氣燃燒塔緊急排放。

高雄市環保局環境稽查科表示，經派人稽查確認是因管線內氣體壓力過大，造成安全閥跳車，製程氣體轉至廢氣燃燒塔燃燒，導致排放大量濃煙粒狀污染物。

對於燃燒塔緊急排放廢氣燃燒並排放濃煙15分鐘這部分，環保局表示，將先依違反空污法32條第1項第1款告發，並依污染情節裁罰新台幣60萬元；至於燃燒塔的使用時機與操作情況是否符合規定，將另派人查核，如有其他違規情況，將再依法開罰。

高雄市環保局長袁中新表示，業者應落實污染防制設備操作，以維護空氣品質，中油大林廠已設置多年，應加強檢修及平時維護保養，避免排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加高雄地區的污染負荷。（編輯：謝雅竹）1080830