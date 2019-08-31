大小朋友走訪官澳 金門濱海村落穿越時空

金門縣文化園區管理所於暑期啟動「藝啟尋金─愛上博物館」系列活動，31日帶領民眾走訪位於官澳聚落的李康塔洋樓，了解洋樓的故事。中央社記者黃慧敏攝 108年8月31日

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣文化園區管理所「藝啟尋金－愛上博物館」活動今天來到官澳，民眾扶老攜幼走訪了李康塔洋樓和楊氏祖廟，穿越時空了解這個濱海小村落的百年風華。

文化園區表示，官澳是金門本島東北端濱海小村落，南宋以來就有居民在此開墾，西端「官澳渡」早年舟楫往來，客商雲集。

村裡有幾棟洋樓，文化園區人員帶領民眾走訪其中的李康塔洋樓。這棟洋樓建於1930年代，是一棟五腳基加前迴向與後裙房的洋樓，是金門地區少見的防禦機能完善的洋樓。1947到58年間，國軍曾暫住在此，做為陸軍營部指揮中心。2006年11月被指定為歷史建築。

李康塔洋樓的特色在於二樓的雕花鐵欄杆，不但具有防盜功能，更兼具美感。文化園區所長盧根陣更指出，洋樓入口處日本式和羅馬式壓紋瓷磚十分吸睛，可邀請陶藝家將這些圖騰文化延伸；透過洋樓廳堂牆上懸掛的船渡畫作，還可覓得聚落發展文化資源，再導入自主性產業，活化村落。

由於洋樓產權所有人在台灣，洋樓由社區協會代管。盧根陣說，如有需要，文化園區可以協助社區提案，爭取產業創新和聚落重生。他構想融入複合式產業，除了經營民宿，樓上陽台可設置咖啡座，樓下做為工坊，供遊客體驗DIY。

官澳聚落巡禮也來到楊氏祖廟達山堂。文化園區表示，達山堂創建時間不可考，但在清道光初年（1821年）以前就已存在。

盧根陣表示，當代建築一夕之間就可興建高樓大廈，但其中沒有居住精神；人的視覺往往限制在地平線，閩南建築裡的燕尾，就是打破地平線，引領眼睛往上看，讓人領略天地人合一。

除了走訪歷史建築，活動還安排「尋獅趣」，只見大手牽小手在聚落草叢間或是老宅牆壁上，開心發現村落型風爺和牆垣屋脊型風獅爺。述美國小三年級洪綵筠以最短的時間找著全部8尊，獲得第一名。（編輯：方沛清）1080831

金門縣文化園區管理所31日在官澳聚落舉行「藝啟尋金─愛上博物館」系列活動「穿越時空的聚落文化體驗」，由所長盧根陣（2排左2）陪伴大小朋友走訪這個濱海村落，並在當地楊氏祖廟前合影。中央社記者黃慧敏攝 108年8月31日