金門中秋博狀元登場 男女老少齊來試手氣

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）在陣陣鑼聲助陣下，金門中秋博狀元餅活動今晚登場，各鄉鎮分頭「十八啦」，民眾和旅客前來試手氣，希望把最大獎帶回家；各鄉鎮熱鬧滾滾，揭開了半個月的博狀元餅序幕。

「博狀元」是金門中秋節盛會，5鄉鎮席開88桌到108桌，許多都是全家扶老攜幼共襄盛舉。在金城鎮的博狀元中，珠沙里里長戴德強一舉擲出6個6，把整桌彩品抱回家。現場還有日本、蒙古的旅客，也趁著來金門旅遊試試手氣；有人力道過大，把骰子給擲出碗外，懊惱不已。

「博狀元」或稱「博狀元餅」，相傳是鄭成功手下大將洪旭為出外作戰的官兵解思鄉之苦，所發想的娛樂活動，參與者投擲6粒骰子，利用結果的組合決定彩品；彩品名稱取自科舉制度的秀才、學人、進士、榜眼、探花和狀元，又有寓教於樂，鼓勵向學的用意。

早年的博狀元是以月餅為彩品，所以名為「博狀元餅」，現在則是以金門在地特產為主，有貢糖、麵線、香芋片、牛肉乾和高粱酒等。不過，各鄉鎮和全縣博狀元決賽、總決賽則是加碼到電動機車，甚至國際機票等，由於頗有誘因，不少民眾全家攜老扶幼參與，現場熱鬧滾滾。

邁入第14年的金門博狀元吸引不少海內外觀光客前來，今年縣府以「金好」為主題，有別於往年的是，旅客還沒抵達金門，就可以在台灣各機場搶先體驗；到了金門又可以集章換好禮。今年縣府更在總兵署和九宮碼頭設置狀元巨型拉霸機，到9月15日以前，只要集滿章就可以試手氣，人人有獎，最大獎是金門台灣來回機票。

此外，今年還增加總兵署博餅小劇場，旅客及在地鄉親可以透過「鱟劇團」的演出，了解博餅的由來；看完戲後還可以穿古裝拍照打卡，演齣自己的穿越劇。（編輯：黃世雅）1080831

2019金門中秋博狀元餅活動31日起熱鬧登場，今年特別增加總兵署博餅小劇場，民眾可以透過「鱟劇團」演出了解博餅由來。中央社記者黃慧敏攝 108年8月31日

2019金門中秋博狀元餅活動31日起熱鬧登場，各鄉鎮分頭「十八啦」，吸引民眾扶老攜幼前來試手氣，希望博得好采頭，把大獎抱回家。中央社記者黃慧敏攝 108年8月31日