金門調整地價 地政局巡迴各鄉鎮聽意見

金門縣政府為辦理109年重新規定地價及公告土地現值調整，地政局2日公告將於16日至18日赴各鄉鎮舉辦說明會，聽取各界意見以提供地價評議委員會參考。中央社記者黃慧敏攝 108年9月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣地政局今天表示，為了辦理民國109年重新規定地價及公告土地現值調整，訂16日到18日到各鄉鎮舉辦作業說明會，彙整各界意見，提供地價評議委員會評議地價參考。

地政局表示，109年重新規定地價及公告土地現值，將於1月1日公告。地政局說，公告地價是2年重新規定一次，作為民眾申報地價的參考，公告土地現值則是作為土地所有權人申報移轉現值的參考及稅捐機關審核移轉現值依據，每年公告一次，二者都將在109年1月1日公告。

地政局長葉媚媚表示，會中將說明各鄉鎮的地價調查、區段劃分、區段地價估計作業情形，以及最近一年地價動態分析。她說，舉辦說明會的目的在向各界說明地政機關辦理地價的作業情形，同時也蒐集民眾與各界的意見，提供地價評議委員會評議參考，歡迎民眾或機關業界等踴躍參加，提供寶貴意見。

說明會舉辦時間地點分別是，金沙鎮9月16日上午9時30分在金沙鎮公所會議室、金湖鎮（含烏坵鄉）16日下午2時30分在金湖鎮公所會議室、金城鎮17日上午9時30分在金城鎮公所會議室、金寧鄉17日下午2時30分在金寧鄉公所會議室、烈嶼鄉18日上午10時在烈嶼鄉公所會議室辦理。（編輯：謝雅竹）1080902