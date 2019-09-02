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宜蘭國中小免費營養午餐上路

最新更新：2019/09/02 17:32

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣2日電）「吃飯免錢，讀書免錢」是宜蘭縣長林姿妙參選時主要政見，但屢遭質疑可能無法兌現，經縣府籌措財源並在議會支持下，免費營養午餐9月上路，林姿妙今天前往頭城國小視察，盼孩子都能「吃出健康」。

林姿妙今天與相關局處單位及議員前往頭城鎮頭城國小訪視學童營養午餐辦理情形。林姿妙表示，今天是開學第2天，縣府教育處特地組成稽查小組到頭城國小瞭解營養午餐從買菜、清洗和煮菜等過程。

她說，今天也稽查包含是否使用自來水，調味料例如鹽、糖、醬油和蠔油等是否符合國家規定，及碗筷是否有高溫殺菌等，就是希望小朋友都能吃的健康、營養和衛生。

林姿妙表示，自己也是身兼父職，深知父母都希望孩子能健康長大，所以營養午餐很重要。感謝議會通過預算和鄉親支持，不僅讓年輕父母能減輕負擔，也讓營養午餐能盡善盡美，希望孩子都能「吃出健康、吃出快樂、吃出美好的明天」。

縣府教育處表示，「宜蘭縣國中小學學生就學期間免費營養午餐」政策，經費預算新台幣1億2000萬元在議員們全力支持與認同下通過，縣府並成立營養午餐經費專戶，接受民間資源挹注，以求能永續推動，目前估計已募得400萬元經費。（編輯：張銘坤）1080902

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