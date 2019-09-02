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苗栗微笑單車上路週年 騎乘破百萬人次

最新更新：2019/09/02 17:44

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣建置公共自行車租賃系統引進YouBike，自去年6月開通上路至今，已突破百萬騎乘人次，縣府今天頒獎給第100萬人次幸運兒，並持續評估擴大站點至人口3萬人以上鄉鎮。

苗栗縣是第7個加入微笑單車行列縣市，去年6月26日苗栗市6處租賃站率先開通上路，頭份市及竹南鎮相繼跟進，3鄉鎮共建置啟用30處站點，截至108年8月27日騎乘人次已突破百萬人次。

苗栗縣政府工務處今天在縣府大廳舉辦記者會，宣布YouBike使用第100萬人次「幸運兒」及累計騎乘次數前3名使用者。其中第100萬騎乘者是後龍鎮新港國中小國二學生沈育安，因為下課後要到苗栗市補習，固定在火車站租借YouBike代步，對於成為幸運兒，獲贈2000元儲值紀念卡及背包、帽子等紀念品，感到十分驚喜。

縣府統計苗栗站啟用至今騎乘次數最多前3名，奪冠者為新北市民王瑭敬，共騎乘723次。他說，就讀聯合大學及碩士班期間，因機車故障，加上YouBike有前半小時免費優惠，不論到校上課、到圖書館、火車站、吃飯、購物，幾乎都仰賴YouBike代步，直呼「很方便」。

苗栗縣長徐耀昌表示，YouBike方便民眾通勤、通學、轉乘、接駁、逛街及休閒運動等便利需求，目前已向中央爭取規畫評估費用，針對人口數超過3萬人的通霄、苑裡、後龍與公館等鄉鎮進行YouBike設置評估，並調查較具潛力租賃站點，盼讓這項低碳綠色運輸系統將更普及。

包括苗栗縣議會議長鍾東錦及多名縣議員、苗栗市長邱鎮軍、微笑單車執行董事劉麗珠、總經理何友仁及悠遊卡、一卡通公司代表都出席今天活動，劉麗珠也說，苗栗縣內僅有30站1000多輛YouBike，卻能在開通1年內締造百萬騎乘人次，十分不容易。（編輯：張銘坤）1080902

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