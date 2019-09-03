中市青諮會延後收件遭疑跳票 市府：適逢暑假

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市政府廢除青年事務審議會，轉型為青年事務諮詢委員會，原訂9月1日上路，至今無音訊，市議員質疑跳票。市府表示，因適逢暑假期間，故延後收件日期，將於本週遴選面試。

台中市政府青年事務審議會2月廢止，新設的青年事務諮詢委員會原訂9月1日上路，至今無音訊，民進黨籍市議員江肇國、張家銨批評，市府自己訂的時間都可跳票，可見市府對青年態度的敷衍、不尊重。

江肇國指出，市府宣稱青年政策要轉型，以青年事務諮詢委員會取代青年事務審議會，說好9月1日要上任的青年委員們，至今卻一個也看不到。他表示，最早訂定徵集委員報名的截止日期是7月底，不知何故延至8月16日，現預計9月7日才開始面試，委員上任日遙遙無期，市府的時程一延再延，可見新設的青年事務單位報名人數難看。

張家銨批評，市府針對青年事務毫無整體規畫，甚至與諾的青年就業及創業，未見其未來規畫及相關政策，加上盧市府上任以來，市政以及建設等所有事務皆無法讓台中市民感受到願景，可見盧市府團隊散漫無作為。

第三屆青年議會總召林楷庭說，今年2月市府無預警廢除青年議會後，現在連承諾的青年事務諮詢委員會計畫也沒有下落，這是對學生與青年朋友的二次傷害。

台中市教育局表示，青年事務諮詢委員會設置要點及遴選實施計畫在7月11日公告，考量暑假期間，故延長收件期限至8月16日，收件數為140件，將於9月7日舉行面試，錄取名單20日公告。

教育局指出，第3屆青年事務審議會的青年代表，已優先徵選是否參加，目前有30位代表登記擔任青年事務諮詢委員會委員，聘書將等徵選面試結束後一起發送，目前研擬如何發送聘書，將舉辦宣誓儀式，展現市府對青年事務諮詢委員會的重視。（編輯：黃世雅）1080903