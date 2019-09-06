新北社大推終身學習20年 走讀地方人文

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市社區大學推動20週年，三重社區大學學員今天展演敦煌能量養生舞，展現社區大學終身學習特色課程成果。市府教育局說，將帶民眾走讀認識地方小故事、採集社區的聲音。

市府教育局表示，「新北社大20週年回顧展」在市府大廳展出，有20年來的社區大學發展地圖，及13所社大的在地特色課程成果，現場還布置重現民國88年社大草創場景。

三重社區大學八極拳技擊養生班、敦煌能量養生舞，樹林社區大學的絲竹樂場、薩克林樂團，今天下午在會場展演學習成果。

舞蹈學員身穿亮麗粉紅表演裝，展現曼妙舞姿。學員陳玲玲接受中央社記者訪問表示，透過朋友的推薦參加敦煌能量養生舞，每星期固定時間由舞蹈老師洪麗娟指導。

第一次學習舞蹈的陳玲玲說，8個月來不斷學習，還前往八里愛心教養院等地，從事公益演出，還可以與其他學員一起分享學習、成長與快樂，讓她愛上了社區大學。

教育局表示，新北市推動終身學習，從民國88年設置社區大學至今有13所社大，是全國社大最多的縣市。回顧展將市府一樓打造成社大教室，每天由13所社大聯合免費開設「社大一堂課」，現場一輛借展的古老單車相當吸睛。

教育局說，今年9月起，新北29區都有社大學習點，每所社大都有獨特的特色及豐富的學習資源，是重要里程碑。回顧展呈現社大巡守河川流域、推動綠色生活、學習在地知識、承傳人文技藝、公民參與節電、關懷弱勢族群，六大面向的具體成果，還有多種互動體驗遊戲。

教育局表示，年底前陸續推出「新北社大20厝邊小旅行」，由14條免費在地走讀路線，帶民眾認識地方小故事、採集社區的聲音；「新北社大20逗陣來讀冊」活動，將由社大書車開至新北市29區，邀民眾一起上課讀好書，讓社大學習遍地開花。（編輯：張銘坤）1080906