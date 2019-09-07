長者重拾兒時記趣 秋節手作馬祖古早味點心龜桃

（中央社馬祖7日電）中秋佳節將至，馬祖南竿鄉社區健康營造中心舉辦長者秋節傳統美食手作龜桃活動，邀請老人家們齊聚一起動手做，不少長者都感嘆，時代演變，這個點心已超過20年沒看到有人手作了。

南竿鄉社區健康營造中心為重現傳統點心風采，重拾長者兒時記趣，日前舉辦中秋節傳統美食手作龜桃活動，由職員及志工迎接老人家，到關懷據點喝茶、聊天、嗑瓜子；同時備料，包括龜桃的外皮跟糯米內餡，也特別準備一碗蘿蔔絲的鹹味內餡，滿足大家的喜好。

長者們熟練的將一顆顆龜桃原型像雪球般到處散落，接著將完成的原型放在龜桃模具中，然後用力一壓，一顆顆生龜桃馬上完成。

南竿鄉社區健康營造中心表示，龜桃是馬祖地區在年節時，不可或缺的應景食品，取其龜字，有討吉祥之意。除了一般常見的紅豆餡，也可包入鹹味內餡，像是曬半乾的蘿蔔絲或肉絲等，別具風味。（編輯：張芷瑄）1080907