颱風白鹿帶來漂流木 10日起台東開放撿拾

日前颱風白鹿帶來的漂流木堆積台東海岸，林務局台東林管處公告9月10日起，分2階段開放民眾自由撿拾。圖為台東富岡港至中華大橋的海邊漂流木。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年9月8日

（中央社記者盧太城台東縣8日電）8月底颱風白鹿帶來的漂流木，堆積台東海岸，林務局台東林管處公告9月10日起，分2階段開放民眾自由撿拾。

台東林管處今天公告表示，第1階段9月10日起至9月24日止，每日上午9時至下午4時，設籍於當地鄉、鎮、市之居民得撿拾清理；第2階段9月25日起至10月9日止，每日上午9時至下午4時，設籍於台東縣之當地居民得撿拾清理。

台東林管處表示，民眾可至林務局轄管的保安林海灘內以徒手方式自由撿拾，不開放使用機具撿拾。開放漂流木撿拾期間，將設置林產物檢查站，設置地點在台東市海堡地區、林管處的成功工作站及大武工作站等3處。

台東林管處表示，民眾要隨身攜帶身分證件，主動到漂流木檢查站登記，領取漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權的歸屬，就可以安心將漂流木帶回利用；如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，必須以3.5噸（含）以下車輛載運，並請不要覆蓋斗篷或帆布等，以便辦理檢查及登記。

漂流木如有國有、私有註記或烙印者，由拾得人通報當地林務局林管處或當地政府保管，並依民法第810條拾得漂流物規定辦理。

若漂流木屬森林法第52條第4項規定公告的12種貴重木樹種紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉 （台灣紅豆杉）、櫸 （台灣櫸）、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿，未依規定至林產物檢查站辦理查驗、登記後搬運，將依森林法規定加重其刑。（編輯：林沂鋒）1080908