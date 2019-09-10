韓國瑜造勢損傷草皮 國民黨新北黨部：儘速恢復

國民黨新北市黨部主委李乾龍（圖）10日出面說明，黨提名總統參選人韓國瑜日前在三重水漾公園舉辦造勢活動，損傷部分草皮，會儘速完成修復。中央社記者王鴻國攝 108年9月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜8日在三重水漾公園舉辦造勢活動損傷部分草皮，國民黨新北市黨部主委李乾龍今天表示，韓辦新聞稿說明會依規定辦理，有損壞會儘速恢復完成。

李乾龍今天下午召開記者會說明「韓國瑜競選辦公室」新聞稿，韓辦發稿指出，有關9/8活動場地租借費用新台幣48萬9821元，在活動未開始前已先行匯款完成繳交。活動當天因人潮太多，超出原承租面積，也補上21萬元的場地租金。

新聞稿指出「草皮受損的部分，新北市黨部已找相關修繕廠商於今日開始進行修復，預估將花費7萬元。」場地復原依相關規定辦理，並沒有所謂賠償的問題。韓國瑜競選辦公室非常感謝新北市黨部主委李乾龍與所有黨務幹部的協助與幫忙。

李乾龍表示，韓辦已發稿說明針對損壞部分會儘速恢復完成，至於垃圾已於當天晚上就清理乾淨，隔天中午前就把垃圾袋完成清理，一切都照規定來做，同時，他也感謝市府在活動上的各項協助。（編輯：李錫璋）1080910