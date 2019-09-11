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義享天地強剪行道樹 高市府：依法裁處不寬貸

最新更新：2019/09/11 17:51
義大新建大型購物中心「義享天地」，未依規定修剪行道樹被舉發，高雄市政府養工處11日會勘，確認業者未依規定修剪及通知督導，將依規定裁罰，並嚴格督導後續移植作業。（高雄市愛樹人協會提供）中央社記者王淑芬傳真 108年9月11日
義大新建大型購物中心「義享天地」，未依規定修剪行道樹被舉發，高雄市政府養工處11日會勘，確認業者未依規定修剪及通知督導，將依規定裁罰，並嚴格督導後續移植作業。（高雄市愛樹人協會提供）中央社記者王淑芬傳真 108年9月11日

（中央社記者王淑芬高雄11日電）義大新建大型購物中心「義享天地」，未依規定修剪行道樹被舉發，市府養工處今天確認業者未依規定修剪及通知督導，將依規定裁罰。

高雄市愛樹人團長莊傑任指控義大購物中心「義享天地」10日逕行移除30年以上的掌葉蘋婆行道樹，經了解是義大商場因為有自行規畫的景觀考量，將移植行道樹9株。

莊傑任質疑行道樹移植過程殘暴，分不清是移植還是砍樹，直徑30公分以上的枝幹被齊頭式修砍，根系也是被怪手隨意扯斷、樹皮嚴重破損，沒有任何土球包覆，手法不符高雄市移植作業規範。他指出，高雄市胡亂移植修剪缺乏罰則，樹木保護呈無政府狀態，促盡速通過自治條例，予以重罰。

義享天地回應，移樹是配合都審計畫中人行道捐建認養案，並經養工處同意辦理，義享天地也負責移樹經費，雇用行道樹處理作業的園藝廠商負責移樹工程，要求廠商遵守「高雄市植栽移植作業規範」辦理。

行道樹未依規定修剪及移植保護，養工處發布新聞稿指出，義享天地前人行道及退縮範圍設計，經高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審定通過，義享天地依都市審議核可圖說申請人行道共構捐建認養，從都市景觀及人行空間放大，辦理人行道植栽遷移，未來也要依規定於退縮地範圍新植15株。

不過，義享天地辦理樹木遷移未於事前通知養工處派員督導及未善盡遷移規定責任，養工處將依「高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例」研議對業者裁罰，後續遷移作業會要求義享天地落實相關規定。（編輯：黃世雅）1080911

義大購物中心「義享天地」遭控逕行移除30年以上的行道樹，經市府養工處了解後，義大商場因有自行規畫的景觀考量，將移植部分行道樹，但業者未事前通知養工處派員督導、未善盡遷移規定，養工處將依法開罰。（高雄市愛樹人協會提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月11日
義大購物中心「義享天地」遭控逕行移除30年以上的行道樹，經市府養工處了解後，義大商場因有自行規畫的景觀考量，將移植部分行道樹，但業者未事前通知養工處派員督導、未善盡遷移規定，養工處將依法開罰。（高雄市愛樹人協會提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月11日
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