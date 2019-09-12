東方美人茶節 峨眉鄉推廣茶文化

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）為推廣「茶」文化，峨眉鄉農會在21日、22日辦東方美人茶節，總幹事郭素玉今天表示，安排一日茶農、以及茶餐饗宴等體驗活動，讓民眾認識在地農特產。

郭素玉表示，峨眉鄉為東方美人為在地農特產，面對現在文創轉型挑戰，農會辦「東方美人茶節」，推廣「喝茶」，也傳承在地「茶」文化。

郭素玉表示，峨眉鄉具有地理與氣候優勢，這地區所種「東方美人茶」品質好，且在栽種時不使用農藥，而是以小綠葉蟬「著蜒」，茶湯香氣十足、會回甘。

郭素玉說，在採收完畢的茶葉，也要仔細挑選，且挑選到最後，只有4到5成的茶葉，才能製成東方美人茶，產量有限，更顯美人茶的彌足珍貴。

郭素玉說，這次活動中，將東方美人茶元素融入各式料理中，如東方美人茶凍包入鮮蝦，搭配洋蔥等佐料，口感清爽，還有，女生最愛的甜點，做成「東方美人茶蛋糕」，濃郁的奶香、與茶香，香氣十足、也不會太甜，很受歡迎。

郭素玉表示，東方美人茶節產業活動將在21日、22日於十二寮桐花谷露營區舉辦，現場也展售有農特產品。而在21日也安排「樂活健走，來去郊遊」，將帶民眾一同行走遊峨眉，她邀請民眾一同參加，留下難忘的回憶。（編輯：方沛清）1080912