舉債64.2億遭批 高市府：歲出入差短近10年最低

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高市府財政困難，減債是迫切的議題，不過市府109年總預算仍要舉債新台幣64.2億元，民進黨市議員林智鴻批評高舉債促撤回重編，市府財政局說，歲出入差短是近10年最低。

高雄市議會定期大會25日開幕，市府已將明年度總預算書送議會待審，不過109年度韓市府團隊編列的預算仍要舉債64.2億，林智鴻在臉書揭露部分預算書內容，對照過去高雄市長韓國瑜曾提出太平島挖石油的想法並說過「不需中央支持，就能還清高雄債務」的話，批評韓徹底破功。

林智鴻指出，韓國瑜提出還債新方法僅要求善用「減法原則」，評估支出項目必要性及適切性，以量入為出的方式籌編預算悖離主張。

林智鴻說，高市府106年達到零舉債，反觀韓對前朝舉債的批評，促市府重新檢視總預算；他主張撤案重編，扣除不必要的支出，達到零舉債目標。

民進黨市議員黃文益說會嚴把關市府總預算，該刪、凍結不手軟，如果必要時該退也會退。

相對林智鴻撤總預算的主張，國民黨市議員黃柏霖告訴中央社記者，韓市府的總預算歲出入差短已比108年低，顯見市府努力在減債。

民進黨議員批評高舉債一事，高市府發布新聞稿指出，109年預算歲出入差短是市府近10年最低。

高市府表示，106年零舉債是「決算」非「預算」，109年度歲出入差短是縣市合併10年來最低；106年度編列淨舉借預算數73.09億元，因該年度經濟活絡，加上積極開源節流，歲入超收15.65億元，加上各機關撙節達70億元，才能達到零舉債。

市府說，109年度總預算，歲入1401億元、歲出1465億元，歲出入差短歲出入差短約64.2億元是縣市合併來連續9年下降，資本門比例由108年佔歲出比16%，增加到20%是歷年來新高。

市議會今天召開程序委員會，並通過定期大會排定輕軌二階爭議路段專案報告，以釐清市民對輕軌二階工程的疑慮。（編輯：謝雅竹）1080912