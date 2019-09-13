烏來覽勝橋通車 夜間光雕迎賓盼帶動人潮

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市烏來覽勝橋今天通車啟用，肩負烏來交通與新地標使命。市府觀光局與原民局盼光雕帶動遊憩人潮與經濟效益。民眾則認為橋梁視覺衝擊太大，且應該融入當地泰雅族文化元素。

烏來地區前幾年遭受蘇迪勒、梅姬等颱風侵襲，造成道路坍方，及烏來老街附近的50年橋齡覽勝橋嚴重受損，溪水淹過覽勝橋，直衝民宅內。

新北市府表示，烏來是新店溪上游最易致災處，覽勝橋串聯烏來地區經濟發展與觀光，向中央爭取經費改建橋梁完成，於今天通車後，希望融合地方風貌、促進觀光效益。

市府觀光旅遊局長張其強表示，依數據顯示，近年烏來的觀光人數逐漸回流，新覽勝橋有光雕水霧造景，透過夜間投射的燈光，照亮烏來夜空繽紛絢麗，希望更多人願意在夜間駐足，讓烏來的夜晚更亮眼。

市府原住民族行政局長羅美菁表示，再現烏來繁榮是當地原住民的心聲。她認為，透過市府跨局處整合觀光、文化、經濟發展資源，解決居住就業、經濟等需求後，進一步打造原民文化新品牌

李姓自行車友表示，日前騎車赫然發現烏來老街尾見不到天空，龐然大物憑空遮住視線。他說，新的覽勝橋十足是「水晶教堂」翻版，到烏來部落應要徜徉自然山水，「打卡橋」無法彰顯烏來部落的泰雅文化。

有網友認為，好山好水被鐵網圍住了，新橋配色應如舊橋使用泰雅的紅、黑色系。在泰雅族的gaga（指約定成俗的無形社會控制力量）中，惡鬼最怕紅色，在泰雅服飾上多採用紅色裝飾，做為保護身體護身符。

新覽勝橋顏色為湖水綠，工務局新建工程處長祝惠美說，新橋在舊橋上游處興建，兼顧不穩定地質還興建明隧道與防坍架，並在河岸兩端各規劃透明玻璃的景觀平台，讓民眾可俯瞰腳下9公尺深的南勢溪。

祝惠美表示，覽勝橋每天晚上6時30分至9時30分，有不同顏色的光雕，菱形鋼樑是泰雅族的編織意象，總重約600公噸，比原有橋梁提升兩公尺高度，可強化防洪保護能力。（編輯：林沂鋒）1080913

新北市烏來覽勝橋13日通車啟用，肩負烏來交通與新地標使命，擁有光雕景色，市府觀光局與原民局盼帶動遊憩人潮與經濟效益。（市府工務局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月13日