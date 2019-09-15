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韓國瑜新北造勢毀損草皮 國民黨：如期復原

最新更新：2019/09/15 17:51
國民黨提名總統參選人韓國瑜日前在新北市三重區水漾公園舉辦造勢活動，導致公園內草皮受損，15日已修復完成。（新北市政府高灘地工程管理處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日
國民黨提名總統參選人韓國瑜日前在新北市三重區水漾公園舉辦造勢活動，導致公園內草皮受損，15日已修復完成。（新北市政府高灘地工程管理處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）國民黨總統參選人韓國瑜8日在三重水漾公園舉辦造勢活動，導致500平方公尺草皮受損，國民黨新北市黨部主委李乾龍今天表示，在市府限期復原下完成植被，新植草皮生長良好。

韓國瑜8日在三重區的二重疏洪道水漾公園舉辦大型造勢活動，主辦單位宣稱有35萬人湧入，但也因人數眾多及貨車輾壓下，造成部分草皮受損引起外界議論，經新北市政府水利局派員測量，草皮受損面積約有500平方公尺，預估復原費用約新台幣7萬多元。

由於市府限期於9月15日前復原完成，否則主辦單位將列入黑名單，3個月到1年不等期間不得再租借新北任何場地。

李乾龍表示，租借場地造成毀損自然要負責復原，但這個議題顯然遭有心人士借題發揮，才會引發爭議，廠商經過連續3天趕工，已完成新草皮的植被工作，目前看起來，新植草皮生長情形良好。

水利局高灘地工程管理處科長廖英琦表示，任何活動舉辦上都對草皮有或多或少的傷害，若受損不嚴重，草皮也會自然復原，但主辦單位已完成這次受損草皮的復原，市府明天將進行會勘確認。（編輯：李錫璋）1080915

國民黨提名總統參選人韓國瑜日前在新北市三重區水漾公園舉辦造勢活動，導致公園內草皮受損，新北黨部主委李乾龍15日表示，經廠商連續3天趕工，已完成新草皮的植被工作。圖為廠商施工過程。（國民黨新北市黨部提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日
國民黨提名總統參選人韓國瑜日前在新北市三重區水漾公園舉辦造勢活動，導致公園內草皮受損，新北黨部主委李乾龍15日表示，經廠商連續3天趕工，已完成新草皮的植被工作。圖為廠商施工過程。（國民黨新北市黨部提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日
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