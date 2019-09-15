花蓮與盛岡山車結緣 徐榛蔚率團赴日交流

（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮縣長徐榛蔚率團赴日本參加盛岡秋祭慶典，推動城市外交；盛岡市長谷藤裕明陪同與花蓮的交流團踩街遊行，見證300餘年歷史文化創生，傳承山車慶典底蘊。

盛岡與花蓮因山車結緣，今年11月23日將4度運往花蓮，花蓮縣政府擴大辦理「2019太平洋溫泉花車嘉年華」，廣邀全國及在地企業團體共襄盛舉；活動也將邀請盛岡三颯舞蹈團及澤目獅子舞演出，營造日本風情的溫泉花車祭典。

盛岡秋季慶典重頭戲「盛岡山車大繪卷」今晚登場，山車隊伍集結在盛岡歷史文化館廣場，應邀前來表演的阿美族太巴塱天藝舞蹈團開場表演，受到熱烈迴響。

徐榛蔚致詞表示，很高興受到盛岡市政府的邀請，共同見證300多年來盛岡市民如何透過教育扎根，讓傳統文化精神留存在血脈中，令人敬佩。盛岡山車與花蓮在2002年結緣，當時花蓮縣民眾對山車文化感到相當震撼，也非常敬佩如此推動，所以這次特別來到日本參訪。

花蓮縣政府觀光處表示，花蓮是盛岡山車到訪最多次之處，今年將是第4度訪花蓮參與遊行，代表雙方情誼相當緊密。縣府今年將擴大辦理「太平洋溫泉花車嘉年華」，廣邀全國企業、團體共襄盛舉，將是大規模且首先結合溫泉和花車遊行的嘉年華盛宴，媲美美國玫瑰花車遊行，當天也將有全國性的媒體轉播，將盛岡山車之美推廣至全台，帶動雙方更深的交流。（編輯：謝雅竹）1080915