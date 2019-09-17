九份二山道路拓寬 農產運輸遊客行車更安全

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投縣國姓鄉九份二山龍南產業道路狹窄且路面破損，縣府辦理改善工程即將動工，南投縣長林明溱今天到場聽取廠商簡報及居民反映，拓寬後將讓當地農產運輸及遊客行車更安全。

國姓鄉九份二山龍南產業道路路況差且路幅狹窄，南投縣政府設計發包施工拓寬，縣長林明溱今天率縣府工務處長陳錫梧等人前往了解踏勘，當地農民也到場關心並反映，部分路段狹窄無法會車，且有嚴重龜裂及下陷情形，希望道路拓寬工程儘快完成。

林明溱前往國姓鄉南港村、長豐村、北港村等多處踏勘，實地了解農路及產業道路現況，並聽取廠商簡報說明及民眾意見，林明溱說，九份二山龍南產業道路需改善，工程已發包，經費約新台幣700萬元，將拓寬為4公尺道路，讓農產運輸及遊客行車更安全。

林明溱指出，龍南產業道路為南港路支線，是九份二山附近農產運輸及遊客賞梅觀光旅遊要道，且當地還有許多新興露營區，車輛出入頻繁，因此，除道路拓寬，也針對地形施作擋土牆、護欄、排水溝等。

國姓鄉長豐村東三巷巷道排水溝阻塞，巷道兩旁都是透天厝，由於排水溝狹小，遇大雨易淹水，住戶陳情縣府盼能改善問題，林明溱踏勘後表示，巷道兩側排水溝老舊狹小，路面也嚴重破損，同意施工重鋪路面及加寬排水溝改善淹水問題，經費約92萬元。（編輯：林沂鋒）1080917