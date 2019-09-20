同儕支持員 帶身障者走出內心走向社會

現為「同儕支持員」的潘佳琳也曾是足不出戶的身障者，透過「身心障礙者自立生活支持服務中心試辦計畫」中的同儕支持員協助轉變人生，如今自己也投身成為支持員，向眾人分享自立經驗。（潘佳琳提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年9月20日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）開朗的同儕支持員潘佳琳平時總是帶著親切笑容，向前來諮詢的身障者分享生活經驗及提供建議，她曾經也是足不出戶的身障者，但在同儕支持員的協助下，轉變人生。

很難想像開朗的潘佳琳過去曾把自己關在房間內足不出戶，她特別感謝政府推動的「身心障礙者自立生活支持服務中心試辦計畫」中「同儕支持員」與「個人助理」帶給她很大幫助，不只行動上的服務，更成為心靈上最大的支柱。

33歲的潘佳琳接受中央社記者訪問表示，過去居住環境不便，脊椎萎縮的她出門總得倚靠母親協助，如果是自己行動，光是從房門到電梯不到幾公尺的距離就得耗上近半小時，所以漸漸地將自己關在家中，努力不成為任何人的麻煩，卻也因此失去了自信。

5年前，潘佳琳在居家服務員的介紹下，得知有「身心障礙者自立生活支持服務中心試辦計畫」，於是申請「同儕支持員」與「個人助理」，從小喜歡畫畫的她，在個人助理介紹下學習畫畫，至今已與其他畫家開過多次聯展，也勇敢嘗試外出逛街、買衣服等以前做不到的事。

潘佳琳同時在同儕支持員的生活分享下，走出心理陰影，進而接受縣府訓練，去年成為縣府專聘的同儕支持員，向其他身障者分享自己的經驗。她說，自己以前很怕麻煩別人，現在會向其他身障者分享說，勇敢地向他人尋求協助。

屏東縣政府社會處表示，「身心障礙者自立生活支持服務中心試辦計畫」中的「個人助理」與「同儕支持員」服務已實施多年。民國102年統計至今，屏東縣共培訓168名個人助理、59名同儕支持員，今年度共25名個人助理、20名同儕支持員配合計畫服務51名身障者。

社會處表示，個人助理就像身障者延伸的「另一隻手」，可協助身障者外出或想要的生活服務；同儕支持員則是身障者分享自身經驗，協助其他身障者走出內心、走向社會。（編輯：張雅淨）1080920