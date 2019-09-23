福澳港區發現死亡海龜 馬祖岸巡協助處置
最新更新：2019/09/23 18:46
海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊福澳安檢所23日下午於福澳港區發現1隻死亡海龜，初步研判可能誤食塑膠死亡，呼籲民眾從事海洋休閒遊憩時，勿隨意於海上或岸際亂丟廢棄物。（馬祖第一○岸巡隊提供）中央社 108年9月23日
（中央社馬祖23日電）海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊福澳安檢所今天下午於福澳港區發現1隻死亡海龜，初步研判為保育類欖蠵龜，可能誤食塑膠死亡，後續將由產業發展處保存進行學術研究。
福澳安檢所發現死亡海龜，長度約67公分，寬度約50公分，連江縣政府產業發展處漁牧科到場協助鑑定。
第一○岸巡隊呼籲，請民眾從事海洋休閒遊憩時，勿隨意於海上或岸際亂丟廢棄物，應順手將垃圾自行帶走，留給後代一片美麗的海洋。（編輯：張銘坤）1080923
海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊福澳安檢所23日下午於福澳港區發現1隻死亡海龜，初步研判為保育類欖蠵龜，可能誤食塑膠死亡。（馬祖第一○岸巡隊提供）中央社 108年9月23日
海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊福澳安檢所23日下午於福澳港區發現1隻死亡海龜，長度約67公分，寬度約50公分，初步研判為保育類欖蠵龜，後續將由產業發展處保存進行學術研究。（馬祖第一○岸巡隊提供）中央社 108年9月23日