新北紀錄片里長奧笑連 獲CNEX觀眾票選獎

（中央社記者王鴻國新北23日電）由陳彥豪執導的「里長奧笑連」生動記載汐止湖興里長郭書成處理里內大小事，不僅獲新北市紀錄片獎，更在「華人紀錄片提案大會」奪「觀眾票選獎」。

CNEX「華人紀錄片提案大會」今年收到173件提案，數量為歷屆之最，資深和新進導演同場較勁，在平台分享故事，也促成更多國際聯合製作與發行，並於9月22日完成閉幕及頒獎典禮。

由陳彥豪執導的「里長奧笑連」獲「觀眾票選獎」，抱走由觀眾塞滿新台幣9000多元獎金的小紅豬撲滿。陳彥豪說，很高興獲得觀眾青睞，未來會用更好的影像，讓更多人瞭解新北在地發生的故事。

曾入圍今年新北市紀錄片獎，由王治德導演的動畫師紀錄片「逐格人生」，也獲CNEX「製作顧問獎」，獎項內容將由CNEX提供20小時的深度顧問諮詢。

新北市新聞局表示，新北市紀錄片獎吸引137件提案，在4月底選出12部作品，每部獲得拍片獎金1萬美元與協拍資源，預計10月底將在「府中15」舉辦「2019新北市國際紀錄片月」，現場將播映包含「里長奧笑連」在內的12部優選影片及映後座談，歡迎有興趣的朋友踴躍參與。（編輯：張銘坤）1080922