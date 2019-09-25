北市：聘外籍男招攬女客賣保養品 消費爭議多

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市法務局今天表示，販售保養品伊黎瑪雅公司聘外籍男隨機招攬女客，從今年初至9月23日消費爭議案有36件，經協處後業者已改善，但事後仍接獲民眾申訴同類型爭議案。

法務局針對伊黎瑪雅公司發布消費警訊。主任消保官楊麗萍受訪時說，此公司販售L''CORE Paris產品，遭民眾申訴有消費爭議案，經了解，業者店面據點設在鬧區，聘僱外籍男子在店外，以試用產品為由，拉女客入店，再由其他店員以產品優惠、提供贈品等行銷手法讓民眾付費，導致消費者無機會比較同類型產品價格。

她指出，日前針對此公司行政調查，並告知消費者可依消保法主張7天可退貨，業者告知，因屬實體店面所以不適用，業者事後有處理相關消費爭議，並退款給消費者，經追蹤消費者確實也收到退款，但後續仍接獲其他民眾申訴遇到同類型消費爭議案。

法務局表示，伊黎瑪雅公司相關申訴案，依消費者申訴內容，可能涉及「訪問交易」，消費者可依消保法第19條第1項規定，主張7天內無條件契約解除權，並非業者提及在實體商店購買產品就不可退費等狀況。

法務局提醒，伊黎瑪雅忠孝分公司今年7月2日已廢止公司登記，消費者應留意，以免衍生消費爭議；若消費者涉及此公司消費疑慮，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812諮詢，維護權益。（編輯：李亨山）1080925