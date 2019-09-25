百歲人瑞愛搭公車買紅茶 盧秀燕探視贈重陽禮金

台中市長盧秀燕（右2）25日到南區探視百歲人瑞江宋鋏妹（左2），致贈重陽敬老禮金1萬元，民進黨台中市議員邱素貞（右）也到場致賀。中央社記者郝雪卿攝 108年9月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）住在台中市南區的103歲人瑞江宋鋏妹耳聰目明，行動自如，還喜歡搭公車到市場買紅茶，甚至被飲料店製作人形立牌成活招牌，市長盧秀燕今天前往探視致贈重陽禮金1萬元。

重陽節快到了，盧秀燕到南區探視百歲人瑞江宋鋏妹，致贈市府重陽敬老禮金新台幣1萬元，並轉贈中央的金鎖片等賀禮，台中市議員邱素貞及李中等人也陪同致意。

仍然耳聰目明、行動自如的江宋奶奶看到盧秀燕等人到來時神情愉快，她表示，平時喜歡吃炸地瓜、紅龜粿、榴槤等食物，還喜歡喝紅茶，因為北屯區水湳市場飲料店賣的紅茶比她家附近的便宜，所以她經常從南區搭1小時的公車到北屯區水湳市場買紅茶，而且她都會選搭低地板公車。

盧秀燕表示，台中市很福氣，有284名長輩超過100歲，65歲以上長輩更超過35萬人，都是台中的寶貝，重陽節快到，特別來探望他們，也代表市府及市民致贈禮金；超過100歲的長輩，市府都致贈1萬元禮金，祝福阿公阿嬤們身體健康、家庭幸福美滿。

邱素貞說，阿嬤育有7女、3男，每個月都要吃麻油雞，每週都會前往水湳市場買紅茶，飲料店還因此製作江宋奶奶的人形立牌，不僅讓老奶奶成為活招牌，更讓她的滿滿活力感染周遭人。

要結束探訪行程時，盧秀燕不捨地握著江宋奶奶的手並承諾，未來市府會努力將台中市公車改善為「低地板」，讓長輩及行動不便的民眾方便上下車。盧秀燕還說，「阿嬤，我會再來看妳！」江宋奶奶則笑著回應，「有閒擱來！（有空再來）」現場氣氛溫馨歡樂。（編輯：謝雅竹）1080925