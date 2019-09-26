一鳴驚人 87歲謝美國奪全國有機米冠軍

108年台灣稻米達人冠軍賽26日揭曉獲獎結果，今年高齡87歲的台東縣池上鄉農民謝美國（右3）種稻已有70多年經驗，勇奪「台灣有機米組」冠軍。（池上鄉農會提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年9月26日

（中央社記者盧太城台東縣26日電）今年87歲的台東池上鄉農民謝美國，一生未上台領過獎，今天奪得全國有機米比賽冠軍。他說，從17歲開始種米，這輩子第一次上台領獎。

農委會「台灣稻米達人冠軍賽」複賽成績今日下午由農委會主委陳吉仲揭曉，代表池上鄉農會參賽的87歲稻農謝美國一舉拿下有機米組的冠軍。台東縣池上鄉長張堯城、池上鄉農會總幹事游玉櫻陪同謝美國北上，分享喜悅。

謝美國接受中央社記者電話訪問時說，很開心，活這麼老了還能拿到獎，這輩子也從未拿過什麼獎，「第一次上台領獎」，他會繼續種好吃的米給大家吃。

謝美國說，17歲開始種稻，種了70年的稻子，第一次拿到比賽的獎項，還代表台東參加盛大的全國賽，「沒想到第一次就衝到第一名」。

87歲的謝美國，身體硬朗，開貨車、耕耘機，搬稻穀，樣樣自己來。這次拿下全國冠軍，除了他的年紀引人注目外，也有人對他的名字好奇，是否和美國有什麼關係。

張堯城接受電話訪問時說，很多池上鄉民也覺得謝美國的名字很特殊，都想知道70幾年前，池上和美國如何連結。他曾私底下就名字問題問謝美國，但謝美國說，和美國沒關係，就是他的父親覺得台灣這個國家應該要很美麗，所以將他取名「美國」。

張堯城也提到，早就有預感謝美國會得冠，因為他初賽成績很高，米也的確不錯，行家一看就知道會獲獎，今年池上風調雨順，又加上池上有好山好水優勢，大家心裡有數，一定會得獎。謝美國獲得91分的高分，相當不簡單，過去的稻米競賽，冠軍都在88分上下，謝美國這分數是破紀錄，日後要突破，還要等待風調雨順的時機配合。

張堯城表示，池上鄉公所和池上農會、建興碾米廠合計給予謝美國新台幣30萬元獎金，台東縣政府30萬元獎金，農委會30萬元獎金，加上比賽前的補助，謝美國這次競賽奪冠有百萬元的獎金。

台東縣長饒慶鈴獲悉謝美國奪冠後相當開心，她說，一定兌現初賽時的承諾，加碼頒發30萬元獎金。（編輯：黃世雅）1080926