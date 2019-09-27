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金門金城鎮贈玄鹿千歲酒 祝長者福祿長久

最新更新：2019/09/27 14:16
金門縣金城鎮長李誠智（右5）27日到大同之家探視安養長者，並致贈設籍於大同之家的長輩重陽節紀念酒，表達「尊老敬老愛老」精神，祝願長者福祿長久。（金門縣金城鎮公所提供）（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）中央社傳真 108年9月27日
金門縣金城鎮長李誠智（右5）27日到大同之家探視安養長者，並致贈設籍於大同之家的長輩重陽節紀念酒，表達「尊老敬老愛老」精神，祝願長者福祿長久。（金門縣金城鎮公所提供）（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）中央社傳真 108年9月27日

（中央社金門縣27日電）金門縣金城鎮長李誠智今天到大同之家探視安養長者，並致贈設籍於大同之家的41位長輩重陽節紀念酒，表達「尊老敬老愛老」精神，感謝長輩長期奉獻歲月和智慧，同時祝願福祿長久。

金城鎮公所表示，今明兩天在各里辦公處發送重陽敬老紀念酒，全鎮共6121名年滿65歲的長者，都可獲得這分特別的禮物。

重陽節將至，金城鎮公所為了感謝鎮內長者過往的奉獻，彰顯「尊老、敬老、愛老」的精神，特別委託廠商設計「玄鹿千歲」限量版紀念酒禮盒，內容物為58度750毫升金門高粱酒。

鎮公所表示，「玄鹿千歲」酒有古典造型的白色瓶身，配上紅頭瓶蓋，白色瓶身繪有蒼、白及玄色的祥鹿，外盒則是典雅的紅色圓盒，再配上高貴大方的金色提袋，益顯祥慶與尊貴。

金城鎮長李誠智表示，古代壽星的形象就是騎著梅花鹿，鹿不僅是長壽的象徵，更被賦予吉祥的寓意，寄託幸福美好的祝願。他說、藉此九九重陽佳節，公所特別獻上真情好禮，祝福鄉親長輩福祿長久、玄鹿千歲。

金城鎮公所表示，重陽敬老紀念酒的發放資格為10月7日重陽節當天之前年滿65歲，而且設籍金城鎮滿一年的長者。（編輯：方沛清）1080927

（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）

重陽節將至，金城鎮公所為感謝鎮內長者過往的奉獻，彰顯「尊老、敬老、愛老」的精神，特別委託廠商設計「玄鹿千歲」限量版紀念酒禮盒，內容物為58度750毫升金門高粱酒。（金門縣金城鎮公所提供）（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）中央社傳真 108年9月27日
重陽節將至，金城鎮公所為感謝鎮內長者過往的奉獻，彰顯「尊老、敬老、愛老」的精神，特別委託廠商設計「玄鹿千歲」限量版紀念酒禮盒，內容物為58度750毫升金門高粱酒。（金門縣金城鎮公所提供）（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）中央社傳真 108年9月27日
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