我吃的紅豆自己種 2000人體驗食農教育

農糧署南區分署與屏東縣政府28日舉辦「產銷履歷紅豆–我吃的紅豆我自己種」活動，吸引2000名大小朋友攜手來種豆，讓紅豆田內相當熱鬧。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年9月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）為推廣台灣產銷履歷紅豆，農糧署南區分署與屏東縣政府今天舉辦「產銷履歷紅豆-我吃的紅豆我自己種」活動，秒殺報名的2000名民眾親手種下紅豆，讓紅豆田相當熱鬧。

「我吃的紅豆我自己種」活動今年邁入第2年，開放的2000個名額秒殺，讓主辦單位驚訝不已，不少人全家大小一起出動，活動地點位於屏東南州鄉慈惠醫專旁的農田，是神農獎得主林清源的老鷹紅豆示範區。

活動規劃2公頃，分2400個區讓參加的民眾親手種下紅豆，現場除了由民眾親自種豆外，也提供紅豆美食品嚐，讓民眾體驗產銷履歷紅豆的不同。

帶著小朋友一起參加的李姓民眾表示，讓小朋友體驗親手種紅豆是很好的食農教育，也了解老鷹紅豆的保育觀念。不少來自高雄市的小朋友甚至是年輕人只吃過紅豆泥餡，卻沒看過整顆紅豆，更別說是紅豆植株，他們興奮得說，只聽過「紅豆生南國」，沒想到紅豆是長這樣。

由民眾親手種下的紅豆，生長期程將全程縮時攝影，從發芽、施肥、用藥等田間管理完整紀錄，讓紅豆自然熟成，並公佈在網站，民眾透過網站可溯源瞭解從農田到餐桌過程，農糧署南區分署長姚志旺表示，3個月後，將讓民眾親自來採收自己種下的紅豆。

姚志旺表示，國產紅豆為屏東重要雜糧經濟作物，生產面積全台第一，農糧署與屏東縣政府從民國101年開始推動產銷履歷紅豆，由林清源透過耕種方法的改變，遵照紅豆良好農業規範，將生產流程逐一登錄，強化安全用藥，且採收時不使用落葉劑，讓紅豆自然熟成，生產確保消費者食用安全安心的產銷履歷紅豆。(編輯:孫承武)1080928

為推廣台灣產銷履歷紅豆，農糧署南區分署與屏東縣政府合辦「產銷履歷紅豆–我吃的紅豆我自己種」活動，28日登場，許多家長帶著小朋友一起來體驗，讓小朋友實地體驗食農教育。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年9月28日

農糧署南區分署與屏東縣政府為推廣台灣產銷履歷紅豆，28日特別舉辦「產銷履歷紅豆–我吃的紅豆我自己種」活動，農糧署南區分署長姚志旺（左4）等人出席為活動揭幕。（農糧署提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 108年9月28日