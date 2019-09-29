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宜蘭大雨 壯圍2處道路積水未退

最新更新：2019/09/29 13:36
受到東北風及颱風外圍環流影響，宜蘭雨勢不斷造成多處積水，壯圍鄉中興七路和美福村385巷（圖）截至29日中午積水仍未消退，警方拉起封鎖線，禁止車輛通行。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年9月29日
受到東北風及颱風外圍環流影響，宜蘭雨勢不斷造成多處積水，壯圍鄉中興七路和美福村385巷（圖）截至29日中午積水仍未消退，警方拉起封鎖線，禁止車輛通行。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年9月29日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣29日電）受到東北風及颱風外圍環流影響，宜蘭雨勢不斷造成多處積水，部分淹水路段已退去，但壯圍鄉中興七路和美福村385巷截至今天中午仍未消退，警方已拉起封鎖線，禁止車輛通行。

礁溪警分局壯圍分駐所上午在轄內巡視道路時，除發現壯圍鄉中興七路積水外，美福村385巷積水深度更達40公分，員警立即拉起封鎖線擺放爆閃燈示警，並在現場警戒交管，警方表示，雖然2處積水稍有退去，但截至中午12時仍未開放通行。

另外，宜蘭市區今天凌晨也有多處積水，宜蘭警分局民族所警員鄭文凱、謝東樺凌晨4時擔服巡邏勤務時，發現復興路段積水，立即在場警戒提醒車輛小心通行，積水已在上午5時30分退去。

延平所警員呂美儀、簡文啟今天凌晨4時30分發現女中路涵洞積水，車輛無法通行，2人立即拉起封鎖線封閉道路，警方表示，女中路涵洞積水上午已退去，目前路況良好。（編輯：林沂鋒）1080929

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