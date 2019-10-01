颱風假標準惹爭議 鄭文燦：依氣象資料決定

桃園市長鄭文燦（中）1日上午出席桃園市蘆竹區新任區長宣誓就職暨交接典禮後表示，復興區的放假，是由民選的區長根據氣象資料決定，復興區因是山區雨勢較大，所以區長決定要放假。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）米塔颱風遠去，桃園市今天恢復正常上班上課，但復興區依舊停班停課，同樣縣市卻有兩套標準引起部分民眾的不滿，桃園市長鄭文燦表示，一切都是依據氣象資料決定，這很正常。

桃園市政府昨晚9時，依據中央氣象局發布的風雨預測資料宣布，桃園市今天照常上班、上課，但同樣位於桃園市的復興區卻依舊是停班停課，一個桃園市卻有兩套標準，加上當時桃園市正在米塔颱風的影響範圍內風強雨大，引起了許多民眾到鄭文燦的臉書留言表達不滿。

對於復興區放假，桃園市卻正常上班上課的不同放假標準，鄭文燦上午出席桃園市蘆竹區新任區長宣誓就職暨交接典禮後表示，復興區的放假，是由民選的區長根據氣象資料決定，復興區因為是山區雨勢較大，所以區長決定要放假。

鄭文燦指出，桃園市在早上5時30分許就已經脫離颱風警報，所以早上大約7時30分許，市府就解除了應變中心的開設，所以今天當然是不用放假，其實全台灣大部分地區都沒有放假，只有少數山區相對有放假，這很正常‭。（編輯：張銘坤）108‬1001