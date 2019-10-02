不肖業者換天然氣開關實則推銷 北市籲防騙

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市產發局統計，全市裝天然氣共69萬戶，有不肖業者假藉定期檢查推銷安全開關，導致民眾受騙。局長林崇傑今天說，可留意瓦斯公司全稱，且業者通常不會現場收費等情形。

產業發展局上午召開記者會，出席活動的林崇傑指出，天氣漸轉涼，使用天然氣狀況增加，呼籲民眾配合瓦斯公司定期到府檢查，避免因管線設備老化或使用不當，出現天然氣外漏等狀況，影響居家安全。

產發局統計，天然氣設備容易損害最多狀況，包含橡皮管老化龜裂、管線安全開關損壞導致無法使用遮斷功能，全市安裝天然氣用戶共69萬戶，普及率達6成5，建議民眾配合瓦斯公司每2年定檢。

產發局發現，有不肖業者假藉4間瓦斯公司名義前往民眾住家推銷更換安全開關，經分析，該業者會趁上午登門，且名片名稱與4家瓦斯公司相似，甚至只差一字，更換安全開關費用約新台幣3000元，許多民眾一時未查證，更換後才知上當。

產發局呼籲，民眾遇到自稱瓦斯公司人員登門，可先打電話詢問4間瓦斯天然氣公司，並確認該員提供資料的公司名稱是否正確，且不要接受推銷，此外，瓦斯公司派員更換設備，是不會現場收費，建議民眾特別留意。

產發局指出，台北市4家瓦斯公司前往民眾住家檢查、更換設備時，都會提供「服務作業寄帳單」，內容明定設備及更換原因，有疑問可聯繫大台北區瓦斯公司、陽明山瓦斯公司、欣欣天然氣公司、欣湖天然氣公司。（編輯：張銘坤）1081002