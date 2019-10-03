童話台北生活祭嘉年華 11日中山堂登場

（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市產業發展局今天宣布，匯集23個商圈的「嘉年華－台北生活祭」11日至13日將在中山堂廣場舉辦，今年主題為童話台北，設置6大活動展區及抽獎活動，周邊還有美食街。

北市府產發局舉辦「GO西城－我的童話台北」記者會，局長林崇傑表示，今年是舉辦「商圈嘉年華－台北生活祭」第4年，活動每年都吸引超過70攤以上店家參與，盼讓民眾透過一日遊感受各大商圈店家服務，今年活動主題規劃為童話台北。

產發局表示，台北生活祭活動將從10月11日登場至13日止，現場設有6大專區，包含城市美食區、休閒生活區、生活百貨區、限定商品區、現場拍照區、DIY體驗區，還有夢想童話踩街活動，由舞者扮成童話故事人物，與街頭藝人、特色吉祥物帶民眾從西門町踩街至中山堂。

當天也有抽獎活動，現場消費累計滿新台幣200元或裝扮符合活動主題服裝等，可獲得抽獎機會，有價值新台幣1萬元抽獎券等獎品。

產發局從民國105年舉辦「商圈嘉年華－台北生活祭」，第一年主題為「品味台北」在花博公園長廊廣場舉辦，隔年主題為「耶誕禮讚」，選定在北投區七星街辦理；去年主題是「勇闖摩天輪」在大直商圈美麗華百樂園前廣場舉辦，每年活動平均吸引近7萬人次到場。

產發局表示，今年度台北生活祭活動資訊，可至「台北市商業處－我是商Ya人」臉書（Facebook）粉絲團查詢。（編輯：方沛清）1081003