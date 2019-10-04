南門市場搬遷前優惠活動 攤商推折扣商品

（中央社記者劉建邦台北4日電）販售知名糕點、南北美食的南門市場將拆遷，7日起暫停營業，中繼市場將在17日開幕。台北市市場處今、明2天在南門市場辦優惠活動，市場內許多攤商都推出折扣商品。

位於中正紀念堂附近的公有南門市場，以販售南北糕點及特色熟食聞名，原址在地經營38年。台北市政府為配合捷運萬大線工程及改善大樓耐震設計等狀況，今年啟動南門大樓暨南門市場改建工程。

市場處表示，南門市場7日起將暫停營業10天，全部攤商會陸續搬遷至位於杭州南路二段55號的中繼市場，中繼市場選定在17日營業。

市場處規劃今、明2天在南門市場辦理「風華38─時光永存」優惠活動，現場包含1元搶購、競標等活動，南門市場內知名攤商也配合推出許多折扣優惠，民眾可趁南門市場搬遷前，到現場感受傳統市場氛圍。

市場處指出，為配合南門大樓暨南門市場改建期程，南門市場預定從7日至16日暫停營業10天，攤商會趁這段時間進行搬遷，南門市場攤商會繼續傳承傳統滋味，並趁休息期間加強商品的品質，保存美食傳統滋味。

市場處規劃在6日晚上6時30分在南門市場門口舉辦惜別晚會，建議民眾可到場共同見證營業38年的南門市場熄燈。（編輯：李錫璋）1081004