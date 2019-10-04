北市關渡平原10違建自拆 後續排定強拆61處

（中央社記者劉建邦台北4日電）北市府強拆立賢路附近違建，連同關渡平原農業區違建一併處理。建管處指出，10月1日原排定強拆關渡平原10處違建，最後由違建所有人自拆，後續61處將排時間派員拆除。

台北市承德路四段附近因集中許多中古汽車業者形成商圈，業者因找尋不到合適地點，到承德路六段至八段、立賢路附近租農地違法搭鐵皮屋開店。北市府建築管理工程處也從今年8月起，強拆立賢路違建。

建管處今天發布新聞稿表示，立賢路與關渡平原均為農業區，當地違建使用材料、經營行業及排放廢汙水已造成公共安全及環境高污染問題。立賢路也已陸續拆除民國104年後新增的18處違建。

建管處指出，關渡平原在104年後新增違建有71處，10月1日原排定拆除10處大型工廠違建，最後由違建所有人自拆，後續61處違建將排定時間強拆。

建管處呼籲，後續關渡平原的61處違建所有人收到限期改善通知後應自行拆除，至於103年前蓋成的違建，則可配合相關方案改善，但限期未完成也會派員全部拆除。

建管處指出，針對關渡及洲美等農業區，將不定期派員加強巡查，施工中違建也會執行「現查現拆」政策。（編輯：洪學廣）1081004