南門市場吹熄燈號 17日中繼市場試營運

（中央社記者梁珮綺台北6日電）走過近40個年頭，乘載許多老台北人記憶的南門市場在攤商充滿感情的歌聲中、依依不捨的眼神中吹響熄燈號角，暫時移至中繼市場傳承好味道，3年後新南門大樓建成再遷回。

南門市場晚間熄燈，各攤商手持電子蠟燭，高唱「感恩的心」與「明天會更好」，給予南門市場祝福，還有攤商唱著唱著就紅了眼眶，氣氛溫暖、溫馨。

南門市場昨天與今天舉辦感恩促銷活動，吸引許多民眾前往，市場內萬頭攢動，名店「合興糕糰店」、「萬有全」、「快車肉乾」等攤位前大排長龍，郭姓民眾表示，母親特別交代她今晚到南門市場買鬆糕。

郭姓民眾說，南門市場用料紮實、品質好，逢年過節會購買年貨，如蔥燒鯽魚、臘肉等；張姓民眾說，20幾年前初到台北市工作，在朋友帶領下到南門市場買菜，從此「一試成主顧」，儘管當年家在新北市新莊區、現今搬到新北市土城區，年節還是會特地到南門市場採買，特別是臘肉等年貨，讓他讚不絕口。

南門市場自治會晚間舉辦「風華38時光永存」惜別晚會，立家湖州粽老闆朱石成退伍後就到南門市場，一待就30幾年，「現在都當阿公了，有2個孫子」，心情五味雜陳。

快車肉乾老闆王祥凱感性地說，「很高興在這度過南門市場最後一個晚上」，38年光陰過去，他也養大3個孩子，對於到南門市場消費的民眾心存感激；兒子王雨弘說，「南門是我第2個家」，雖然快車肉乾有很多分店，總店一直在南門市場，期待3年後回到原址。

南門市場自治會會長王銓國從小在市場長大，對南門市場有深厚情感，「南門市場不是結束、熄燈，明天也會有、未來也會有，不會斷、口味不會少」，他堅定的說：「南門市場永遠都存在，3年後一定要回來，這裡是我們的根、我們的本」。

台北市長柯文哲也出席惜別晚會，笑說妻子陳佩琪上班地點在聯合醫院婦幼院區，所以家裡的佳餚都來自南門市場以及住家附近的東門市場，表示3年後若遷回原址，因與捷運共構，生意會更好，「人流代表金流」。南門市場大樓自1981年啟用迄今已逾38年，配合捷運萬大線改建遷移，規劃12月拆除，市場攤商從明天起停業10天，17日搬至中繼市場（杭州南路二段55號）試營運。

新南門大樓預計2023年完工，將以百貨公司規模打造12層建築，地下1、2樓與北捷中正紀念堂站共構，1至2樓為原有南門市場攤商。（編輯：林沂鋒）1081006