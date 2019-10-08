百年竹滬國小蛻變 結合在地歷史啟新章

（中央社記者陳啟峰高雄8日電）高雄路竹區的百年老校竹滬國小，10月完成校舍改建。讓百年老校再現全新風貌，從明代寧靖王渡海移墾到近代竹滬捕魚文化，連串地方歷史脈絡通通轉換成具體校園造型語彙。

竹滬國小位於永安區至湖內區的濱海公路旁，民國11年4月1日創立，當時名為「湖內鄉第一公學校竹滬分教場」；33年4月1日改名湖內鄉竹滬國民學校。直到57年8月1日改制為高雄縣路竹鄉竹滬國民小學；99年12月25日縣市合併，更名高雄市路竹區竹滬國小。

新建校舍啟用後將與當地的人文、地理、生態結合成具有獨特文化的教育圈，透過基礎國民教育、傳承社區產業及百年文化總體營造將陪伴更多莘莘學子快樂成長、培養文藝生活，期望未來能成為促進幸福社區發展的所在。

工務局長吳明昌表示，設計團隊在規劃時把尊重當地歷史、展現產業特色、發展社區人文作為設計原則，因此在校景營造上刻意置入具有竹滬意象，以及能表現當地文史特色、產業生活意涵的設計。

工程也開闢連接新舊校舍的新通道，通道中導入「展示學習走廊」概念，未來透過展示、共享和互相學習，將成為學生盡情展現學習成果的平台。

校園重建後，重新梳理縫補學校個性文化及當地歷史傳承記憶，透過嶄新的視覺地標、景觀建物，將強化學校與在地社區、產業、文化、情感等各面向的連接程度。

此外，以友善節能、綠建築概念出發，校區採開放式的庭園景觀及綠籬圍牆設計，與週邊生態環境相互融合提高校園通風性，串聯戶外遊憩設施的規劃，也讓社區居民多了一處休閒場域。

工務局新建工程處指出，工程拆除既有北棟校舍、司令台、東側圍牆，及新建地上4層的教學行政大樓，規劃普通教室、社區圖書館、行政辦公室、活動中心、戶外表演空間、運動場及校園綠美化等工程，花費新台幣9700萬元。(編輯:孫承武)1081008