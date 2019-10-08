成功鎮多元照服中心開工 饒慶鈴：長照里程碑

（中央社記者李先鳳台東縣8日電）台東縣成功鎮多元照顧服務中心今天開工動土，縣長饒慶鈴表示，這是台東長照服務邁向多元照顧服務的重要里程碑，與各鄉鎮市公所一起努力，讓長者活的優雅、尊嚴及健康。

開工動土典禮由成功鎮長黃博昌主持，包括饒慶鈴、縣府社會處長曹劍秋、衛生局長黃明恩、台東聖母醫院護理部主任蕭燕菁及民意代表等出席。

饒慶鈴致詞表示，台東已是老人高齡化社會，截至108年9月成功鎮65歲以上老人占了全鎮的20%，已達世界衛生組織（WHO）認定的「超高齡社會」，因此縣府希望整合原民、社會、衛生及教育等單位的資源，讓長者們都能夠活的優雅、有尊嚴、健康。

成功鎮公所配合台東縣衛生局爭取前瞻基礎建設新建「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」獲得衛生福利部補助逾新台幣3226萬元，鎮公所自籌逾731萬元，將興建多元照顧服務中心，也是繼池上鄉多元照顧服務中心動土之後，台東縣內的第二座。

黃博昌說，興建成功鎮多元照顧服務中心是走向社區化長照多元服務，具有失智症團體家屋、日間照顧中心、居家服務、小規模多機能（夜間臨時住宿）、共餐共食、社區復健等多元功能照顧中心。

這棟建築的頂樓規劃空中開心農場，可提供長輩們園藝治療、心靈花園等相關課程，並加入家庭照顧者支持服務，減緩家庭照顧者的壓力，整棟建物面向太平洋，能夠眺望大海，讓人紓壓。

台東縣衛生局指出，爭取前瞻基礎建設提升長照服務品質，讓更多服務資源進入台東，目前除了成功鎮及池上鄉的多元照服中心開工動土之外，接下來太麻里鄉及延平鄉也將陸續建置多元照顧服務中心。（編輯：林沂鋒）1081008